Civitella del Tronto | nuova location per De Gregori | si riapre la prevendita

Comunali Abruzzo : Cristina Di Pietro Confermata Sindaco di Civitella del Tronto : Teramo - Cristina Di Pietro è stata Confermata Sindaco di Civitella del Tronto (Teramo). Alla guida della lista Cittadini in comune ha ottenuto l'89,33 per cento dei consensi, sconfiggendo Alberto Di Carlo della lista Civitella insieme (10,66%). leggi tutto

Sicurezza - anche Follonica e Civitella adottano il Targamanent per il controllo delle targhe : ... in modo che tutto il territorio provinciale possa beneficiare di questo indispensabile servizio, che ha già contribuito a risolvere molti casi di cronaca, come l'omicidio di Follonica e il furto del ...