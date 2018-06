Civati scrive all’Onu | “Per Salvini le carceri in Libia sono all’avanguardia Ma sono

fanpage

(Di venerdì 29 giugno 2018) Giuseppe, fondatore di Possibile, ha scritto una lettera ad Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, in cui denuncia le violazioni di diritti umani: "Ancora una volta i nostri governi hanno scelto di 'rimuovere' la questione dei migranti e delocalizzarla in, in Ciad, in Niger".