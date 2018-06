Circuito del Te | il 1° luglio la terza edizione della rievocazione motoristica

MotoGP - GP Assen Circuito dei bei ricordi e della verità per Valentino Rossi : Le parole dei piloti ci danno la percezione di come Assen possa essere un passaggio essenziale di questo Mondiale . Principalmente per Rossi perché se è vero che su questa pista ha scritto le pagine ...

BPER Banca Beach Volley Tour. Sabbia Capitale! Tutti allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del Circuito : L’estate del Beach Volley prosegue all’insegna del BPER Banca Beach Volley Italia Tour che è pronto a vivere la seconda tappa sabato e domenica 30 giugno e 1 luglio allo stabilimento La Spiaggia di Lido di Ostia. L’organizzazione locale è a cura di una delle società storiche del Beach Volley italiano, la Beach Volley Academy, la più importante in termini di iscritti, con i suoi 1200 tesserati, e di risultati sia a livello assoluto che amatoriale ...

Ricerca : scoperto “il Circuito del coraggio” del cervello - “spegne” le paure immotivate : I Ricercatori del Centro giapponese Riken per lo studio del cervello, guidati da Joshua Johansen, hanno individuato nel cervello il “circuito del coraggio“: è controllato dal neurotrasmettitore dopamina e spegne le paure immotivate, che nascono anche quando non si ha nulla da temere. I risultati sono stati pubblicati sulla “Nature Communications”. Per studiare questo circuito, gli esperti hanno condotto esperimenti su ...

F1 – Perché ci sono le strisce colorate al Paul Ricard? La spiegazione della strana conformazione del Circuito francese : Il circuito del Paul Ricard presenta delle vie di fuga particolari, con strisce blu e rosse che hanno un ‘compito’ prestabilito: ecco di cosa si tratta A dieci anni di distanza dall’ultimo Gran Premio di Francia, la Formula 1 torna in terra francese con la gara in programma sul circuito del Paul Ricard. Photo4 / LaPresse Un tracciato su cui non si correva esattamente dal 1990, quando Alain Prost centrò la centesima vittoria ...

Eva Padlock - la sexy tentatrice sul Circuito del Montmelò : le sue curve rischiano di mandare i piloti fuoripista [GALLERY] : Una Gallery da sogno: Eva Padlock infiamma il paddock del Montmelò, una Monster Girl mozzafiato a Barcellona Eva Padlock è una Monster Girl famosa e rinomata. Bellissima, formosa e sexy come poche altre al mondo, la modella non ha paura di mostrare tutte le sue curve. Gli spettatori del Gp di Catalunya avranno l’occasione di incontrarla nel paddock del Montmelò e dovranno fare attenzione a non distrarsi troppo se non vogliono perdersi lo ...

Vela - laser : buoni riscontri dall'ultima tappa del Circuito "Italia Cup" per il CN Andora : ...il circolo di Andora è possibile frequentare corsi di Vela con istruttori federali di grande esperienza e il mio augurio è che i giovanissimi del territorio si avvicinino a questo bellisssimo sport". ...

BPER Banca Beach Volley Tour : si parte! Lido di Spina è pronta ad ospitare la prima tappa del Circuito. Fastweb c’è! : L’estate del Beach Volley si illumina, l’attesa è finita. Torna per il terzo anno consecutivo il BPER Beach Volley Italia Tour, il circuito di tornei di livello B1 che toccherà ben cinque regioni italiane da qui a fine agosto. Il primo appuntamento è in programma nel week end in arrivo, il 16 e 17 giugno nello splendido scenario di Lido di Spina e la prima notizia è che Fastweb, azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia ...

Amici – Chi è Lauren Celentano? La vittoria nel Circuito di ballo ed il sogno Broadway : ecco l’unica ballerina della finale [GALLERY] : Lauren Celentano è una dei quattro finalisti del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’: la cantante sfida Carmen, Einar ed Irama Lauren Celentano è giunta all’ultima puntata del talent Show di Maria De Filippi ‘Amici‘. Insieme ai compagni di scuola, Einar, Irama e Carmen, la 19enne è arrivata alla finale del programma di Canale 5 che potrebbe incoronarla vincitrice assoluta. Dopo aver vinto il circuito di ballo, ...

Formula 1 in Canada - la guida del pilota : vi spieghiamo tutto sul Circuito Gilles Villeneuve : circuito veloce e che richiede tanta potenza. La Formula 1 è in Canada per la settima tappa della stagione e qui vi sveliamo tutti i segreti del circuito Gilles Villeneuve . Si tratta di una pista tra ...

F1 - Alonso smaschera le insidie del Circuito di Montreal : “il problema maggiore sarà il graining” : Fernando Alonso si è soffermato sulle difficoltà che si incontreranno durante il Gp del Canada, in particolare sarà da tenere d’occhio il graining degli pneumatici Giornata di libere interlocutoria per Fernando Alonso e la McLaren, riuscita a raggranellare un buon numero di giri senza però avvicinarsi alle posizioni di vertice. Photo4/LaPresse Solo decimo lo spagnolo al termine delle FP2, un risultato che comunque non ha scoraggiato il ...

Sci d’erba - undici gli italiani impegnati nel terzo appuntamento del Circuito FIS a Bommeli : terzo appuntamento con il circuito Fis a Bommeli: undici italiani impegnati in tre gare Il prossimo fine settimana celebra il terzo appuntamento Fis della stagione di sci d’erba. Dopo gli appuntamenti di Piestany e Norkoepping, è il turno di Bommeli, in Svizzera, dove si corrono venerdì 8 giugno una supercombinata, sabato 9 giugno un gigante e domenica 10 giugno un supergigante. Per l’Italia saranno al via in campo maschile ...

MotoGp - il Circuito del Mugello visto dal satellite : Poche ore prima della partenza del Motomondiale , il circuito del Mugello si presentava così. A catturare l'immagine dall'alto è stato il satellite ad altissima risoluzione Deimos-2 Foto Deimos ...

Motomondiale - sul Circuito del Mugello vince Lorenzo. Cade Marquez - Rossi terzo : È ancora festa Ducati al Mugello ma, se l’anno scorso era stato Dovizioso a regalare la vittoria alla Rossa, questa volta è stato Lorenzo ad ammutolire gli avversari. Il maiorchino dopo un lungo digiuno e un matrimonio complicato con la Desmosedici, è riuscito a portare la sua Ducati al successo alla 24esima gara. Il martello di Maiorca ha dominato...

Visa : risolto blocco pagamenti in Europa. Le scuse del Circuito : Teleborsa, - risolto il blocco del circuito Visa che per circa 12 ore ore aveva provocato ieri 1 giugno l'impossibilità di transazioni e prelievi bancomat in gran parte dell'Europa con la diffusa ...