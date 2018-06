Cinque Terre | infastidito dal via vai di turisti | blocca la strada con l' auto

Terremoto ad Amatrice - in Cinque a processo per il crollo delle case popolari : Nel sisma del 24 agosto 2016 morirono 18 persone negli alloggi ex Iacp e Ater. L'accusa è di omicidio colposo plurimo

La Spezia Migliarina come porta delle Cinque Terre : La Spezia - Presentato oggi, in Regione Liguria, lo studio di fattibilità, realizzato da Rfi, della nuova organizzazione della stazione dei servizi regionali Cinque Terre Express nella stazione La ...

Genova : al via gli ‘stati generali’ delle Cinque Terre : No al numero chiuso o alla “parcellizzazione” delle decisioni. Per valorizzare e, al tempo stesso, “proteggere” le Cinque Terre dal temuto turismo di massa, la Regione Liguria ha convocato per la prima volta attorno ad un tavolo tutti i soggetti coinvolti: l’ente parco, i sindaci e gli operatori economici in quelli che vengono definiti “gli stati generali” delle Cinque Terre. “Il primo scopo di ...