Cina | in sciopero anche i camionisti Il governo censura le notizie sulle proteste che

(Di venerdì 29 giugno 2018) “Dobbiamo sopravvivere, abbiamo una famiglia da sfamare“. E’ lo slogan con cui all’inizio del mese migliaia disono scesi in (auto)strada per protestare contro le condizioni di lavoro sempre più proibitive. Cori, striscioni e strombazzate di clacson si sono fatti largo dalla provincia meridionale del Jiangxi (8 giugno) verso la megalopoli di Chongqing (9 giugno) per arrivare ad abbracciare una dozzina di regioni e municipalità, inclusa Shanghai. Tutto è cominciato con un appello anonimo online indirizzato “ai 30 milioni di autisti di tutta la”, vessati dal rincaro di carburante e pedaggi autostradali. Da allora, in alcune aree, le rimostranze hanno paralizzato la viabilità, sebbene l’entità reale del movimento – immortalato da video e foto – risulti occultata dal lavoro certosino dei censori del web. Secondo fonti del ...