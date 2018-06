Ciclismo | sta nascendo una nuova e grande squadra

Ciclismo su pista – Condizioni Vogel : la campionessa tedesca operata - ecco come sta : Aggiornamento sulle Condizioni di Kristina Vogel: la campionessa olimpica tedesca, vittima di un incidente, è stata operata alla spina dorsale Sono stabili le Condizioni di Kristina Vogel, stella tedesca del Ciclismo su strada operata alla spina dorsale dopo esserci gravemente infortunata in un incidente avvenuto durante un allenamento. “Le sue Condizioni sono stabili – ha spiegato il ct della nazionale tedesca di Ciclismo su ...

Importanti cambiamenti ai vertici del MotoCiclismo : a fine stagione un pesante addio : Importanti rivoluzioni ai vertici della FIM: ecco cosa cambierà a partire dalla prossima stagione Tanti colpi di scena hanno reso la stagione 2018 di MotoGp finora interessante e imperdibile. L’ultimo tra tutti il colpo di mercato della Honda che ha ingaggiato Jorge Lorenzo per le prossime due stagioni. Adesso a lasciare a bocca aperta è un’importante cambiamento ai vertici del Motociclismo: Vito Ippolito non sarà più presidente FIM. ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : I migliori corridori azzurri si ritroverà sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme (Brescia) per la gara in linea dei Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Al via troveremo infatti atleti del calibro di Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Gianni Moscon ed Elia Viviani, che insieme a molti giovani si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore. Andiamo quindi a scoprire l’elenco completo dei partecipanti per i Campionati Italiani 2018 di ...

Ciclismo : Adriatica Ionica Race - Sosa - è fiesta sul Passo Giau. Show del giovane colombiano nel tappone dolomitico : Il ventenne scalatore dell'Androni Giocattoli-Sidermec conquista la tappa regina della gara a tappe ed è il nuovo leader dell'Adriatica Ionica Race. Brillano i giovani italiani: nella classifica ...

Ciclismo - una statua dedicata a Michele Scarponi in cima al Colle dell’Agnello. In ricordo della mitica azione del 2016 : Michele Scarponi è nel cuore di tutti gli appassionati di Ciclismo e non ne uscirà mai. Le memoria dell’Aquila di Filottrano, scomparso lo scorso anno in un tragico incidente stradale mentre si stava allenando, è stata più volte onorata nel corso degli ultimi mesi. L’affetto nei confronti del ciclista marchigiana è stato più volte testimoniato, sia al Giro d’Italia che alla Tirreno-Adriatico. Domani sabato 23 giugno, verrà ...

Ciclismo - Bernard Hinault chiama i corridori alla protesta contro Froome : Bernard Hinault è stato fin da subito una delle voci più forti e critiche sul caso Froome. L’ex campione francese si è scagliato più volte contro il capitano della Sky dopo l’ormai famoso controllo antidoping in cui è risultato positivo al salbutamolo. Froome è ancora in attesa del verdetto dopo quella positività e il regolamento gli permette di correre. Dopo aver vinto il Giro d’Italia il corridore britannico si sta preparando per dare ...

Ciclismo – Giochi del Mediterraneo - ecco la lista dei convocati del ct Davide Cassani : Amadori e Salvoldi hanno ufficializzato i nominativi degli azzurri che prenderanno parte alle gare in linea (27 giugno) e a cronometro (30 giugno) sul circuito cittadino di Vila-Seca Scatta l’operazione Giochi del Mediterraneo per il Ciclismo italiano. Alla 17^ edizione della manifestazione, che si svolgerà a Tarragona, in Spagna, il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione dei CT Marino Amadori e Dino Salvoldi ha ...

Calendario Ciclismo 2019 : tutte le gare e le date della stagione. Il Giro d’Italia inizierà più tardi : La UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, ha diramato il Calendario della stagione 2019. Nella giornata di ieri, infatti, a Ginevra, si è tenuto il Professional Cycling Council, occasione utile per stilare il programma di appuntamenti del prossimo anno. La nuova stagione durerà nove mesi, dalla seconda metà di gennaio fino alla fine di ottobre, con 37 eventi che si disputeranno in 18 paesi e 4 continenti. Uno dei cambi principali ...

Ciclismo - Italia in testa al ranking UCI! Chris Froome al comando - Viviani terzo - Nibali risale all’ottavo posto : L’Italia si conferma in testa al ranking per Nazioni della UCI. Siamo sempre il Paese di riferimento nel mondo del Ciclismo, con un netto vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori: 15415,94 punti contro i 13888,26 del Belgio e gli 11906 della Francia. Il Giro del Delfinato non ha cambiato le carte in tavola nei piani alti anche per quanto riguarda la classifica individuale. Chris Froome conserva nettamente il primo posto con ...

Ciclismo – Un museo in cantiere e la novità Var - a tutto Sagan : “è la strada giusta - ma quell’episodio con Cavendish…” : Peter Sagan ha raccontato gli ultimi mesi trascorsi ad allenarsi in vista del Tour de France, sottolineando poi di essere favorevole all’introduzione del Var nel Ciclismo Allenamenti pesanti in palestra e in sella alla sua bici, fatica e sudore per farsi trovare pronto il prossimo 7 luglio per la partenza del Tour de France. Peter Sagan non lascia nulla al caso e, dopo il lavoro svolto negli Stati Uniti, è tornato in Europa dove oggi ...

MotoCiclismo : Davide Lombardi guida FIM Valle d'Aosta : ... così come gli eventi dedicati alla promozione degli sport su due ruote". Davide Lombardi ha allestito un buon cartellone di appuntamenti uno già svolto ad Arnad ed il prossimo, domenica 24 giugno è ...