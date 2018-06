Ciclismo | Campionati Italiani 2018 | a Darfo Boario Terme la sfida tricolore Vincenzo

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : i favoriti. Gianni Moscon sfida Diego Ulissi - e Vincenzo Nibali… : Pochi giorni all’assegnazione della Maglia Tricolore: sabato 30 giugno al via la prova in linea al Campionato Italiano di Ciclismo 2018, che si terrà a Darfo Boario Terme. Il percorso della categoria Elite lungo 233,8km pare adatto ad un ciclista da classiche, date le brevi salite esplosive da affrontare ripetutamente. Andiamo a scoprire i favoriti per vestire il tricolore nella prossima stagione. Il più atteso è sicuramente Gianni ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : il percorso ai raggi X. Tante brevi asperità prima di tagliare definitivamente il traguardo : Mancano quattro giorni prima dello start della prova in linea al Campionato Italiano di Ciclismo 2018, che si terrà a Darfo Boario Terme. I migliori corridori del Bel Paese avranno l’occasione di ottenere la tanto ambita maglia Tricolore da indossare per un intero anno solare. Il percorso della categoria Elite lungo 233,8km pare adatto ad un ciclista da classiche, date le brevi salite esplosive da affrontare ripetutamente. Il tracciato si ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : I migliori corridori azzurri si ritroverà sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme (Brescia) per la gara in linea dei Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Al via troveremo infatti atleti del calibro di Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Gianni Moscon ed Elia Viviani, che insieme a molti giovani si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore. Andiamo quindi a scoprire l’elenco completo dei partecipanti per i Campionati Italiani 2018 di ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sabato 30 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Darfo Boario Terme (Brescia) ospiterà la prova in linea maschile dei professionisti, con un tracciato di 233 km cateterizzato da circuito attorno alla città, da ripetere otto volte. Il percorso impegnativo, con numerosi strappi presenti, tra cui l’ultimo di Via Cornaleto, con pendenze al 17%, renerà la corsa dura e spettacolare. Presenti i migliori corridori del Bel Paese ...

Ciclismo - Campionati Italiani femminili 2018 : Marta Cavalli sorprende tutte ad Aglié! Che trionfo della 20enne : Grande sorpresa ai Campionati Italiani di Ciclismo femminile. Marta Cavalli ha fatto saltare il banco e ha conquistato il successo più importante della sua giovane carriera vestendo meritatamente la maglia tricolore nella prova in linea. La 20enne cremonese è riuscita a chiudere un cerchio dopo il bruttissimo infortunio in cui era incappata nel 2016. Dopo due anni, la ragazza della Valcar PBM è riuscita a imporsi in uno degli eventi più ...

Ciclismo femminile - Campionati Italiani 2018 : ad Agliè si assegna la maglia tricolore. Elisa Longo Borghini vuole difendere il titolo : Domenica 24 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo femminile. Sulle strade piemontesi si assegnerà la nuova maglia tricolore, con le migliori atlete azzurre che si daranno battaglia su un percorso impegnativo di 117 km da Rivoli da Agliè. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite dei Campionati Italiani 2018 femminili. Percorso La prima parte è quella più facile, con una trentina di chilometri di falsopiano, ...

Ciclismo femminile - Campionati Italiani 2018 : il percorso ai raggi X. Finale in salita sul Castello di Agliè : Nella giornata di domenica 24 giugno andranno in scena i Campionati Italiani di Ciclismo femminile su strada. Ad ospitare la 55esima edizione sarà la provincia di Torino, attraverso un percorso lungo 117,9km con partenza a Rivoli e traguardo presso il comune di Agliè. Dal punto di vista altimetrico il tracciato si presenta per gran parte ondulato (in tutto il dislivello è di 1277m) con due tratti in salita negli ultimi 30km decisivi per le sorti ...

Ciclismo - Fabio Aru salta i Campionati Italiani. No alla Vuelta verso il Mondiale di Innsbruck? : Fabio Aru non difenderà la maglia tricolore. Purtroppo il Cavaliere dei Quattro Mori ha dovuto rinunciare alla partecipazione ai Campionati Italiani che si disputeranno sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme. Il sardo, reduce dal ritiro al Giro d’Italia a causa di problemi fisici, ha preferito fermarsi e non forzare il rientro in gara, soprattutto dopo le analisi effettuate nelle ultime settimane. Secondo le indiscrezioni riportate da IN ...

Ciclismo femminile - Campionati Italiani 2018 : programma - orari e tv. Data e calendario : Domenica 24 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo femminile. La prova in linea elite prevede 117 km da Rivoli da Agliè, attraverso un percorso ricco di salite, tra cui lo strappo finale verso il Castello di Agliè. Vedremo quindi una grande battaglia per conquistare la maglia tricolore, con Elisa Longo Borghini che andrà a caccia del bis. Le atlete partiranno alle 14.00, mentre l’arrivo è previsto attorno alle 17.00. La ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : quando si svolgono? Data - programma - orari e tv : I Campionati Italiani 2018 di Ciclismo si svolgeranno sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme (Brescia). La prova in linea maschile per i professionisti prevede un tracciato di 233 km, che si snoda su un circuito attorno alla città, da ripetere otto volte. Il percorso è impegnativo, visti i numerosi strappi presenti ed in particolare l’ultimo, quello di Via Cornaleto, con pendenze al 17%, sarà decisivo per l’esito della corsa. Al via troveremo il ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : il percorso di Darfo Boario Terme ai raggi X. Lo strappo di Via Cornaleto a fare la differenza : Sabato 30 giugno si andrà a caccia del successore di Fabio Aru: si disputano a Darfo Boario Terme i Campionati Italiani 2018 per quanto riguarda i professionisti. Andiamo a scoprire il percorso, che è simile a quello visto nel 2016 quando trionfò in solitaria Giacomo Nizzolo. Aumenta il chilometraggio rispetto a due anni fa: saranno ben 233.8 chilometri da percorrere. Due circuiti a caratterizzare questo percorso. Prima si affrontano quattro ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : il calendario e le date. Programma - orari e tv : Sabato 30 giugno si svolgeranno a Darfo Boario Terme (Brescia) i Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. La prova in linea maschile si correrà su un percorso di 233 km, che prevede otto giri attorno alla città. Un tracciato impegnativo caratterizzato da diversi strappi tra cui quello di Via Cornaleto, che presenta pendenze al 17% e su cui si deciderà la nuova maglia tricolore. Fabio Aru proverà a difendere il titolo, ma il percorso sembra più ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : saltano le prove a cronometro! Non c'è la sede - rinvio a luglio? : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non si sono trovati degli organizzatori disponibili ad ospitare le gare e l'unica opzione sul piatto, quella di Feltre, è saltata nelle ultime ore. Una ...