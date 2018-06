Christian Dior | prevale lo scenario rialzista a Parigi

Parigi : violenta contrazione per Christian Dior : Pressione sulla casa di moda francese , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,06%. Il movimento di Christian Dior , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del World Luxury ...

Parigi : sell-off per Christian Dior : Pressione sulla casa di moda francese , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,04%. Il movimento di Christian Dior , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del World Luxury ...

Forte ascesa per Christian Dior : Prepotente rialzo per la casa di moda francese , che mostra una salita bruciante del 2,02% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury ...

Brusca correzione per Christian Dior : In forte ribasso la casa di moda francese , che mostra un disastroso -2,34%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del World Luxury Index . Ciò ...

Scivola in fondo al mercato Christian Dior : Si muove in profondo rosso la casa di moda francese , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,16% sui valori precedenti. L'andamento di Christian Dior nella settimana, rispetto al World ...