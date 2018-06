Chiellini e Barzagli prolungano

Juventus : Chiellini e Barzagli verso il rinnovo : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli si apprestano a rinnovare i rispettivi contratti con la Juventus. Il club bianconero ha dichiarato, per bocca dei suoi dirigenti, di voler svecchiare la rosa, ma ciò avverrà in maniera graduale. Fuori Buffon, Asamoah e Lichtsteiner dentro qualche ragazzo di belle speranze come Caldara e calciatori affermati come Emre Can. Chiellini e Barzagli invece proseguiranno in sella, il primo per due anni sino al 2020. ...