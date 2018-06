Chef Rubio | Salvini? ' Il problema è chi lo vota'

Quel post di Chef Rubio contro Salvini : Anche Chef Rubio contro Matteo Salvini. Il famoso cuoco su Instagram ha utilizzato una fotografia pubblicata dal ministro su Facebook per polemizzare sulla questione migranti e fondi della Lega.Il selfie in questione è Quello in cui il segretario del Carroccio si era fotografato con alcune imbarcazioni alle spalle. Scatto corredato da un commento ironico indirizzato a follower ed elettori. "Tranquilli - aveva scritto il ministro ai suoi fan su ...

Chef Rubio contro Salvini : "Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani". Così il post di Chef Rubio ha postato su Instagram. Un post che piace a più di 27mila persone. Gabriele Rubini fa il verso al ministro dell'Interno che aveva postato un selfie, sul cui sfondo apparivano delle piccole imbarcazioni, aggiungendo: "Buona serata Amici, che fate? P.s. Tranquilli, le ...

Chef Rubio risponde a Salvini : Le barche dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani : "Buonasera amici, che fate? Tranquilli, le barche che vedete dietro di me non trasportano i 49 milioni di euro che la Lega ha sottratto agli italiani": recita così il post che Chef Rubio, alias Gabriele Rubini, ha pubblicato su Instagram. Un post che ha raccolto in poche ore oltre 25mila "mi piace" e che fa il verso ad quello pubblicato da Matteo Salvini, in cui il ministro dell'Interno scriveva: "Buona serata amici, che fate? P.s. Tranquilli, ...

Direct Confidential : i segreti del cellulare di Chef Rubio : Instagram, Facebook, Twitter: grazie ai social network tutti hanno accesso diretto ai personaggi pubblici. Basta inviare un messaggio diretto. E chi è baciato dalla fortuna di essere un personaggio famoso deve scontare questo piccolo “contrappasso”. Già, perché il tono dei messaggi che ricevono i soliti noti è davvero ampio e variegato, con frequesti puntate nella patologia del comportamento. Insomma, i fan avendo la possibilità di ...

Chef Rubio contro Salvini : "Magnamo alla faccia tua" : Anche Chef Rubio si schiera contro Matteo Salvini. Il popolare cuoco televisivo ha inviato un "messaggio" al ministro dell'Interno con un post su Facebook e una foto in cui è ritratto insieme ad alcune donne, due delle quali con il capo velato. "Matteo Salvini, guarda che situa che t"amo acchittato ieri sera a Milano vicino casa tua", scrive Rubio - alias Gabriele Rubini - sulla sua pagina social, "Beccate ste cuoche siriane: ho detto che forse ...

Selvaggia Lucarelli VS Chef Rubio/ “Questa cosa che non gliel'ho dato non gli va giù…” - l’insinuazione : Selvaggia Lucarelli VS Chef Rubio, “Questa cosa che non gliel'ho dato non gli va giù…”, l’insinuazione del celebre cuoco riaccende i riflettori sulla nuova querelle web.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:29:00 GMT)

Mi sono mangiato il mondo - il viaggio fotografico di Chef Rubio : Ci ha abituati a vederlo mangiare, principalmente street food e piatti “veraci”. Ma Gabriele Rubini aka Chef Rubio è anche altro. In particolare un viaggiatore curioso e raffinato. Un viaggio fotografico tra storie, persone e cibo. Un racconto personale, in oltre 150 scatti, per ‘assaggiare’ cibi di strada e raccontare luoghi, culture, popoli. E’ ‘Mi sono mangiato il mondo’ di Chef Rubio, in libreria con ...

Chef Rubio torna con 'Camionisti in trattoria' - in onda su Dmax Video : Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, è il protagonista di un nuovo programma in onda su Dmax, canale 52 di proprieta' di Discovery Italia. È a partire dal 2013 che lo Chef romano è diventato a tutti gli effetti il talent per eccellenza del canale con i suoi “Unti e bisunti”, “Il ricco e il povero” e “È uno sporco lavoro” solo per citarne alcuni. Chef Rubio è il bad boy si fa per dire con la faccia da schiaffi, che ha saputo ritagliarsi un ...

Chef Rubio torna con 'Camionisti in trattoria' - in onda su Dmax : Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, è il protagonista di un nuovo programma in onda su Dmax, canale 52 di proprietà di Discovery Italia. È a partire dal 2013 che lo Chef romano è diventato a tutti gli effetti il talent per eccellenza del canale con i suoi “Unti e bisunti”, “Il ricco e il povero” e “È uno sporco lavoro” solo per citarne alcuni. Chef Rubio è il bad boy (si fa per dire) con la faccia da schiaffi, che ha saputo ritagliarsi un ...

Chef Rubio on the road con i camionisti in trattoria : ... di camminare di notte tra i banchi di un mercato e di tuffarsi coi bambini in un fiume affollato, di seguire i combattimenti tra i galli e l'essiccatura delle alghe Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA ...

Camionisti in Trattoria : Chef Rubio torna su strada : Rubio Nuova avventura per chef Rubio. L’eccentrico personaggio torna sulla strada alla scoperta dell’Italia più vera per scovare le leggendarie trattorie dei Camionisti. “Segui i Camionisti, mangerai bene e a poco prezzo” sarà il suo mantra nel nuovo format Camionisti in Trattoria, in onda su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) da stasera alle ore 21:25. Nel corso delle sei puntate, prodotte da Non Panic, Rubio, viaggiando su e giù per ...

Chef Rubio on the road con i 'Camionisti in trattoria' : Il viaggio proseguirà camionista dopo camionista, trattoria dopo trattoria e sarà l'occasione per scoprire il mondo dei truck driver, le loro storie e come si fa a 'vivere', giorno dopo giorno, sulla ...

Chef Rubio - il santo camionista : Solo Chef Rubio poteva fare un viaggio così: con canottiera e tatuaggi in giro per le strade d’Italia a bordo dei Tir che l’attraversano ogni giorno. In conversazione stretta con camionisti di cui dice «hanno il cuore più tenero di qullo che si pensa» e facendosi portare a pranzo nei loro luoghi segreti. Lo vedremo così da giovedi 10 maggio alle 21.25 su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) in Camionisti in Trattoria, il nuovo ...

“Dove si fermano loro se magna bene” : Chef Rubio torna su DMAX con “Camionisti in trattoria” : “È ora de partì per un viaggio! Destinazione? La cucina vera, di sostanza e della tradizione. E c’è solo una categoria di persone che conosce bene quello che cerco: i camionisti. Voglio capire se è vera la famosa leggenda che dove si fermano loro se magna bene…” ROMA – Chef Rubio torna sulla strada alla […] L'articolo “Dove si fermano loro se magna bene”: Chef Rubio torna su DMAX con “Camionisti in trattoria” proviene da NewsGo.