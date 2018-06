Cervino | precipita sul versante svizzero | morto alpinista

Incidenti montagna - precipita su Cervino : morto alpinista : Incidenti montagna, precipita su Cervino: morto alpinista Incidenti montagna, precipita su Cervino: morto alpinista Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, precipita su Cervino: morto alpinista proviene da NewsGo.

Incidenti montagna - precipita sul Cervino : muore un alpinista : Un alpinista moldavo è morto sulla via normale del Cervino dopo essere precipitato in un canalone sotto il Colle del Leone (3.581 metri di quota). Il suo corpo è stato recuperato oggi in elicottero dalle guide del soccorso alpino valdostani e dai finanzieri del Sagf di Cervinia. L’uomo era partito martedì scorso per la salita alla Gran Becca, nonostante le condizioni non fossero ancora favorevoli a causa della presenza di molta ...