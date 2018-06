Centro per ritiri spirituali trasformato in albergo per turisti | denunciato sacerdote

I mille dei centri estivi Centro in tilt per i bimbi : ... ma anche organizzate internamente come gli spettacoli teatrali, gli "schiuma party" o le serate mangerecce a base di pizza. Una volta a settimana scatta l'uscita, tra acquapark, gardaland ed ...

Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di "tolleranza zero"

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un Centro migranti : Vuole capire "Sono qui per informarmi sulla struttura, dove so che tenete bambini sul lungo termine", aveva detto Melania Trump durante la visita a McAllen . "Vorrei anche chiedervi come posso aiutare ...

Roma - hotel di lusso del Centro evade tassa di soggiorno per oltre 2 milioni : Le attività di controllo degli agenti del Nucleo antievasione ed antielusione fiscale del comando generale della polizia locale di Roma capitale hanno permesso di accertare nell'ultimo mese 4.500.000 ...

Calciomercato Spal - per il Centrocampo idea Coronado : FERRARA - Un innesto per reparto, questo è il piano di Davide Vagnati . Per la porta si continua a bussare Vanja Milinkovic-Savic , 21, , per l'attacco Leandre Tawamba , 29, rimane l'obiettivo più ...

Benevento - lieto fine per il Centro polivalente a rischio chiusura - Mastella : 'Saldati i 40mila euro di morosità' : Il centro polivalente di Benevento "E' più bello insieme" non chiuderà. Operatori e familiari dei disabili che frequentano la struttura si erano battuti sui social con la campagna #chiudetecitutti ...

[L'inchiesta] I 13 terroristi nascosti tra i disperati sui barconi : preparavano un attentato mentre alloggiavano in un Centro di accoglienza : Arrivano con i barconi di disperati, solcando il Mediterraneo, mescolandosi ai richiedenti asilo e alle donne incinte. La conferma, in queste ore: una nuova operazione di polizia ha portato all'...

Nuove professionalità e persone al Centro nell'era digitale : Futuro del lavoro in banca e rivoluzione digitale fattori - precisa il comunicato - sempre più intrecciati in un orizzonte molto articolato che presenta un 'cambio di passo' dell'economia, secondo i ...

La città rossa in mano al Centrodestra : tifo da stadio per la prima volta di Cimmino a Castellammare : Passaggio di consegne e investitura questa mattina a Castellammare per il neo sindaco di centro destra Gaetano Cimmino, che ha ricevuto la fascia tricolore dalle mani del commissario prefettizio ...

È falso sostenere che rispedire in Libia i migranti che si dirigono verso l'Europa li condanni ad andare incontro ad abusi di diritti umani. O, quantomeno, purché vengano diretti verso i centri ufficiali, dove ha accesso l'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati. Matteo Salvini lo ha sostenuto durante il question time, di ritorno dalla sua missione in Libia. Il ministro dell'Interno non nega che nel travagliato ...

Benevento, centro per disabili a rischio chiusura: polemica sui social Il Comune spiega la decisione con la mancanza di fondi dalla Regione, ma volontari e ospiti della struttura non si arrendono