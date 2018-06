Cento migranti dispersi in un naufragio al largo della Libia

blogo

(Di venerdì 29 giugno 2018) Sarebbero almeno 100nell'ultimo tragicoavvenuto aloggi: il barcone su cui viaggiavano si è rovesciato a est di Tripoli secondo quanto comunicato dalla guardia costiera libica e rilanciato dai media arabi. Al Jazeera su Twitter spiega che 14 persone sono state salvate.BREAKING: At least 100 feared dead after boat sinks off Libya coast https://t.co/GUFZqVPfTo pic.twitter.com/jqSVz49nM7— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 29, 2018 Intanto stamattina il ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato a ribadire che l’Italia non aprirà più i suoi porti alle navi delle Ong, né per lo sbarco né per il rifornimento. Salvini spiega che "l’Italia torna a contare in Europa" e aspetta di leggere il testo dell’accordo raggiunto oggi al vertice europeo sul tema dei:"la svolta epocale è che una volta tanto l'Europa ha discusso ...