Cenere vulcano | riapre aeroporto Bali

Emergenza a Bali - il vulcano Agung emette un muro di Cenere : voli cancellati : Decine di voli sono stati annullati a Bali dopo che il Monte Agung, vulcano situato sull’isola indonesiana, ha sputato una nuvola di polveri e cenere di 1.000 metri d’altezza. La compagnia malese AirAsia ha cancellato 22 voli in partenza e a destinazione di Bali, e ritardato altri cinque voli. Il vulcano è situato 75 chilometri da Kuta, una delle principali mete dell’isola. Il portavoce dell’aeroporto internazionale di ...

Indonesia - nuova eruzione del vulcano Agung : colonna di Cenere alta 2 km : Il vulcano Agung, a Bali (Indonesia), ha eruttato una spessa colonna di cenere di 2 km di altezza, oltre 5 km sopra il livello del mare. L’Agenzia Nazionale di contenimento dei disastri (BNPB) ha fatto sapere che la pioggia di cenere ha colpito le comunità vicine al vulcano, ma non ha viaggiato molto. La BNPB ha informato che non ci sono state eruzioni minori dopo questa. Il vulcano Agung ha ora un livello di allerta 3. A residenti, turisti ed ...

Eruzione del vulcano - in Guatemala effetto Pompei : corpi sepolti dalla Cenere : Sono al momento 69 i morti dell’Eruzione del vulcano del Fuego. Solo 17 cadaveri sono stati identificati: si procederà all’identificazione tramite dna

Vulcano del Fuego erutta in Guatemala - immensa nube di fumo e Cenere : Le foto e i video pubblicati dai media del mondo e rimbalzate sui social network mostrano enormi colonne di fumo che salgono dal Vulcano, sopravvissuti coperti di fango e un'immensa nube di cenere ...

Vulcano Kilauea : comunità inondate dalla Cenere - crescono le preoccupazioni per la salute : Le eruzioni esplosive che si stanno verificando presso il cratere Halemaumau in cima al Vulcano Kilauea delle Hawaii stanno sconvolgendo le comunità vicine da settimane e i residenti dell’area richiedono maggiori informazioni su come e quanto le emissioni vulcaniche possano influire sulla loro salute. La cenere ha fatto salire il numero di assenti nelle scuole, nonostante nessun avviso delle autorità vieti la frequenza. Eppure i residenti sono ...

Vulcano Kilauea - flussi di lava - gas tossici e pioggia di Cenere : salute in pericolo alle Hawaii [GALLERY] : 1/23 Credit: USGS ...

Hawaii - eruzione vulcano Kilauea e terremoto M 4.4/ Video - colonna di fumo e Cenere alta 9 chilometri : Hawaii, eruzione vulcano Kilauea e terremoto M 4.4: nuova esplosione dopo due settimane di attività. Scatta il livello di massima allerta rossa. Le ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:03:00 GMT)

Dal vulcano alle Hawaii continua a uscire un sacco di Cenere : Le foto dell'enorme colonna di fumo che si è sollevata martedì e che ha bloccato il traffico aereo The post Dal vulcano alle Hawaii continua a uscire un sacco di cenere appeared first on Il Post.