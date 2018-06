Cena con il Papa e 280 poveri per festeggiare Krajewski 

La figuraccia di Conte a Bruxelles e la possibile offerta di Hyundai a Fca. Di cosa parlare a Cena : A Roma è festa, altrove è comunque venerdì, molti vanno via dalla città, a dispetto delle statistiche o confermando le statistiche (scegliete voi) e molte cene saranno da inserire tra quelle tipicamente estive. Quindi occhio agli argomenti, di quelli leggerissimi qui non ci occupiamo, ma quelli un p

MotoGP - GP Olanda 2018 : prove libere 2. Maverick Vinales domina la sCena davanti a Iannone. Rossi quarto - Marquez si nasconde : La prima giornata di prove libere del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP mette, a sorpresa, Maverick Vinales (Yamaha) davanti a tutti. Lo spagnolo ex Suzuki ha saputo piazzare uno straordinario 1:33.378 durante il time attack finale dopo aver disputato un turno decisamente solido nel quale si è concentrato sulle gomme e sul passo gara. Alle spalle dello yamahista tanta Italia. Seconda posizione per Andrea Iannone (Suzuki) che ha saputo ...

ITS 2018 : la creatività fashion - torna - di sCena a Trieste e con lei un certo 'new order' : ... l'importante manifestazione di moda che da "semplice" concorso dedicato agli studenti di fashion design di tutto il mondo, ha saputo diventare di anno in anno uno degli appuntamenti più importanti ...

[Il retrosCena] Lo scontro tra Italia e Francia sui migranti da cacciare sulla linea di confine a Ventimiglia : Un'intervista al mondo, un colpo durissimo per i guru della comunicazione 5 Stelle. Prima di quella, la dichiarazione di laicità per la soluzione per i lavoratori Embraco. La diretta Facebook Il ...

Tusk invita l'Europa a prepararsi allo sCenario peggiore nei rapporti con gli Stati Uniti - : "Condividerò con voi la mia valutazione politica su come stanno andando le cose", ha promesso. Il capo del Consiglio d'Europa ha aggiunto che si auspica il meglio nei rapporti con gli Stati Uniti, ma ...

Maturità - i 10 consigli per non fare sCena muta agli esami : esami di maturità, tra tre prove scritte e orali da preparare, la vita dello studente è tutta un ripasso. Ma quali sono gli accorgimenti "tattici" e le tecniche di memoria per fare davvero la differenza nello studio? Lo svela in una Top 10 di consigli Matteo Salvo, International Master of Memory, detentore del Guinness World Record e autore del libro Studiare è un gioco da ragazzi (edito da Gribaudo IF - Idee editoriali ...

Migranti - Cena segreta Conte-Macron a Villa Borghese : così si è sbloccato il caso Lifeline : Un incontro ?segreto? tra Conte e Macron per sbloccare l'impasse. Dopo una settimana in mare, la navigazione dei Migranti della nave Lifeline potrebbe concludersi presto nel porto...

Il mercato dei controsoffitti acustici in Italia : trend e sCenari futuri : I nostri pannelli in minerale, infine, sono in possesso di tutte le più prestigiose certificazioni al mondo, tra cui il Leed ed il Cradle to Cradle , un nuovo standard, che attesta un sistema di ...

Mondiali 2018 - cosa succede con Germania - Messico e Svezia a pari punti? Regolamento - sCenari e classifica avulsa : In questo momento c'è il Messico a punteggio pieno con 6 punti che affronterà la Svezia, che è a quota 3, mentre la Germania campione del mondo, vittoriosa nell'ultimo incontro con gli scandinavi , a ...

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux / Cena e passeggiata romantica a Roma prima dell'incontro col Papa : Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux in giro per le strade di Roma prima dell'incontro con Papa Francesco. Cena e passeggiata Romantica per il presidente francese e sua moglie(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 18:10:00 GMT)

Migranti - Cena segreta Conte-Macron a Villa Borghese : così si è sbloccato il caso Lifeline : Ieri c'è stato un incontro a Roma, nella centralissima casina Valadier al Pincio, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron, giunto in Italia con la moglie...