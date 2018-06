C' è rischio di manovra correttiva? Forse | ma non è detto

Confindustria vede rallentamento economia Italia - rischio manovra... : Confindustria vede per il biennio 2018-2019 un rallentamento della crescita economica Italia na e paventa un rischio di manovra correttiva per rispettare i vincoli europei sui conti pubblici.

Conti pubblici a rischio : manovra correttiva da 5 miliardi : Nel complesso la manovra vale 20 miliardi di euro e a questa cifra non vengono inclusi i costi per poter adottare le misure di alleggerimento del fisco e di rilancio del lavoro e dell'economia. All'...