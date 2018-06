C' è il petrolio dietro la carezza di Macron al Papa

ildenaro

: Migranti: dietro lo scontro Italia-Francia ci sarebbe il petrolio della Libia - rudy55 : Migranti: dietro lo scontro Italia-Francia ci sarebbe il petrolio della Libia - xbici : Italia e Francia, cosa si nasconde dietro alla guerra sugli immigrati: non solo petrolio, tutti gli obiettivi in Af… - cmorgi : Ma come? Paghiamo tanto per mantenere le inutili energie rinnovabili! Vergognatevi voi che non avete voluto il nucl… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Difficoltà che la maggior parte dei media registra per dovere di cronaca, ma racconta quasi con fastidio, forse in ossequio al vecchio ceto politico , spazzato via, peraltro, anche a livello di ...