CCNL leader | regolari solo quelli firmati Cgil | Cisl e Uil

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’Ispettorato nazionale del lavoro conferma l’assoluta centralità dei, affermando che sono dunquedae Uil. La notizia arriva per mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul proprio portale telematico, affermando che è in corso su tutto il territorio nazionale una forte azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale. I contratti collettivi incriminati riguardano in particolar mododel terziario. È lì che si concentrano maggiormente violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge. Non si tratta di un’azione isolata da parte dell’INL, in quanto già da inizio anno sono state dettate le istruzioni operative agli ispettori del lavoro con la Circolare n. 3/2018, specificando nel dettaglio quali sarebbero stati i provvedimenti adottati qualora gli ...