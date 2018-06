Caserta | minori maltrattati in una scuola dell’infanzia | sospese quattro suore

Caserta - minori maltrattati all'asilo : sospese quattro suore : In provincia di Caserta, precisamente nella scuola elementare di San Marcellino, quattro suore sono state sospese dal servizio per dodici mesi con l'accusa di aver maltrattato alcuni bambini che frequentavano l'Istituto. Come riportato da TgCom24, si tratta di quattro religiose che si occupavano di gestire il centro per l'infanzia frequentato da molti bambini fra i 3 ed i 5 anni. Le quattro, dopo le denunce ai Carabinieri da parte degli stessi ...