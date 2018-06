Caserta | il racconto dei bimbi maltrattati | “No cotolette | mamma Ci metto troppo tempo e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018) C’erano i lividi, le ciocche di capelli che cadevano, i rossori sulle orecchie, le botte in testa. E diversi comportamenti strani, che prima i bambini non avevano mai manifestato. Alcuni, terrorizzati, non giocavano più a rincorrersi con i fratellini, altri non volevano più mangiare alcuni cibi, nonostante fossero i loro preferiti. La cotoletta, per esempio. Perché, lo ha raccontato unaai carabinieri, la figlia le aveva detto che “le faceva perderee se non mangiava in fretta la suora l’avrebbe messa in castigo lasciandola nella stanza al buio“. In cinque si sono presentate nella caserma di San Marcellino, in provincia di, per denunciare le presunte violenze nei confronti dei loro figli da parte di alcune suore di un asilo paritario della zona. Racconti identici, che gli investigatori hanno riscontrato anche grazie alle videocamere ...