Casellati sui vitalizi | ' Per me solo una questione tecnico-giuridica'

Sui vitalizi Salvini lascia la Casellati e segue Fico : «Prima si tagliano e meglio è». La frase è secca come è secco il modo in cui Salvini lascia sola Maria Elisabetta Casellati che ha opposto non pochi dubbi su procedure e legittimità...

Lo scontro M5s-Casellati sui vitalizi e Malta che chiude i porti alle ong. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a Helsinki il 16 luglio . L'annuncio ufficiale è arrivato sia dal Cremlino sia dalla Casa Bianca e nei due comunicati Mosca e Washington hanno ...

Vitalizi - dietro la frenata del Senato sulla delibera i dubbi della Casellati e le riserve della Lega sui tagli retroattivi : Ci sono i dubbi della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che mercoledì da Washington ha sollevato perplessità sull’idea di mettere mano ai “diritti acquisiti”, scatenando le reazioni del Movimento 5 Stelle. Ma ci sono pure le riserve di diversi esponenti della Lega a Palazzo Madama sull’opportunità di calare la scure – come stanno facendo gli alleati di governo del M5S con la delibera presentata a ...

Di Maio sui vitalizi : «I ricorsi non ci fermeranno». Ira M5S su Casellati : «Una giravolta incredibile» : (Teleborsa) - Si preannuncia una vera e propria battaglia sul tema vitalizi. Ieri, 27 giugno, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha già presentato la proposta per il superamento dei...

Elisabetta Casellati - la presidente del Senato frena sui vitalizi agli ex senatori : grillini infuriati : Brusca frenata sull'abolizione dei vitalizi agli ex Senatori dalla presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati , che ha chiesto 'soluzione condivise'. Dagli Stati Uniti, la presidente di ...

M5S vs Casellati : "Sui vitalizi una giravolta incredibile - non faremo sconti" : Il Movimento 5 Stelle punta il dito contro la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dopo le perplessità espresse sulla delibera che ricalcola i vitalizi e presentata dal collega della Camera, Roberto Fico, all'ufficio di presidenza di Montecitorio. "Quella della presidente Casellati sul taglio dei vitalizi degli ex senatori è una giravolta che ha dell'incredibile", chiosa il senatore pentastellato Nicola ...

Toninelli a Casellati : "Dov'è l'istruttoria sui vitalizi?" : Il Movimento 5 Stelle è pronto al tornare al voto dopo la chiusura dei "2 forni", ma non ha perso di vista una delle sue battaglie principali: quella contro i vitalizi. Oggi Danilo Toninelli, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle, ha inviato una lettera alla Presidente Alberti Casellati per chiederle lumi sull'istruttoria sui vitalizi: "Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio ...

“Dov’è l’istruttoria sui vitalizi?” - M5S scrive a Casellati : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio dei Questori della Camera dei deputati, che ha completato l’istruttoria per la revisione dei vitalizi, compresi i trattamenti di reversibilità, e in relazione al suo dichiarato impegno in favore di un percorso parallelo e coordinato tra i due rami del Parlamento, le scrivo per chiederle lumi ...

