Carta diritti Rider | paga ore | contributi

Foodora presenta la sua contro-Carta dei diritti dei fattorini : L’agitazione dei fattorini di Foodora a Torino (Foto Marco Alpozzi/LaPresse) Anche Foodora mette nero su bianco i suoi impegni con i fattorini delle consegne di cibo a domicilio. Una sorta di contro-carta dei diritti dei corrieri. A tre giorni dall’incontro al ministero del Lavoro, fissato per il 2 luglio, dal quale il ministro Luigi Di Maio si aspetta che piattaforme e corrieri escano con una bozza di intesa sulle condizioni di lavoro, la ...

Amazon : Rotta (Pd) - giustizia per lavoratori - ora avanti con Carta diritti : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Sono felice per i lavoratori di Amazon che hanno avuto finalmente giustizia”. Lo scrive su Facebook Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, dopo aver appreso la notizia della notifica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad Amazon Italia Logistica.“I controlli e l’ispezione, nata su iniziativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro a seguito ...

Amazon : Rotta (Pd) - giustizia per lavoratori - ora avanti con Carta diritti : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “Sono felice per i lavoratori di Amazon che hanno avuto finalmente giustizia”. Lo scrive su Facebook Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, dopo aver appreso la notizia della notifica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad Amazon Italia Logistica.“I controlli e l’ispezione, nata su iniziativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro a seguito ...

Zingaretti : con Carta diritti lavoro digitale Vogliamo dare diritti a chi non ne ha : Zingaretti: fatto positivo incontro sindacato rider e Luigi Di Maio Roma – Di seguito le parole di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. “L’incontro tra il sindacato dei rider e Luigi Di Maio al Ministero dello Sviluppo Economico è un fatto positivo. Nel Lazio non abbiamo perso tempo. Abbiamo proposto la ‘carta dei diritti del lavoro digitale’. Stiamo ascoltando lavoratori, sindacati, giovani e ...

Di Maio incontra i riders di Bologna : “Abbiamo già una Carta di accordo sui diritti” : La battaglia dei "riders" per veder riconosciuti i propri diritti parte da Bologna, dove è stata siglata una carta di accordo, e porta fino a Roma dove c'è stato un incontro con il neo ministro del lavoro Di Maio che ha voluto incontrare i corrieri in bici come primo atto del suo incarico.Continua a leggere

Fattorini - la prima app firma la Carta di Bologna per diritti e tutele. Assenti le grandi : Sgnam ha 300 Fattorini a Bologna per le consegne di cibo a domicilio È Sgnam-Mymenu la prima piattaforma di consegna del cibo a domicilio che oggi ha firmato la carta dei diritti dei lavoratori digitali di Bologna. I loro 300 Fattorini saranno i primi a beneficiare degli impegni contenuti nel documento: paga minima oraria, contratti trasparenti, assicurazione e indennità di lavoro. In prospettiva, l’obiettivo è di allargare le garanzie ...

Fattorini del food delivery - a Bologna piattaforme pronte a firmare la Carta dei diritti : Fattorini delle consegne del cibo a domicilio (Paolo Gerace – LaPresse) Il Comune di Bologna si appresta a firmare la carta dei diritti dei lavoratori digitali con le piattaforme delle consegne di cibo a domicilio. Il documento, il primo in Italia a fissare una serie di impegni per le aziende della gig economy, prevede una paga minima oraria, assicurazioni, indennità meteo e contratti trasparenti. Sarà applicato in via sperimentale ai ...

Rider - a Bologna la prima Carta dei diritti : il 31 si firma : ... a Bologna la prima carta dei diritti: il 31 si firma di Redazione online Lombardo: «Negoziazione difficile, il testo finale tiene in equilibrio la crescita dell'economia digitale e la tutela dei ...

Bioetica : arriva la Carta dei diritti del bambino inguaribile : Una carta dei diritti del bambino inguaribile. A un mese dalla scomparsa del piccolo Alfie Evans, l’Ospedale Pediatrico bambino Gesù torna ad affrontare gli interrogativi lasciati aperti dalla dolorosa vicenda con un seminario dal titolo significativo: ‘Esistono bambini incurabili?’. “Una domanda provocatoria – spiega la presidente dell’Ospedale pediatrico della Santa Sede, Mariella Enoc, che ha seguito da ...