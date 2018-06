Capcom annuncia un nuovo evento stagionale di Monster Hunter World | il Festival Tramonto

Capcom annuncia che Devil May Cry 5 sarà giocabile alla Gamescom 2018 : L'attesissimo Devil May Cry 5, finalmente annunciato da Capcom in via ufficiale nel corso dell'E3 2018, tornerà protagonista in un altro importante evento, la Gamescom.Come segnala Gematsu, la compagnia ha annunciato, durante l'ultima edizione di Capcom TV, che Devil May Cry 5 sarà giocabile dal pubblico per la prima volta alla Gamescom 2018 di Colonia, in Germania, che si terrà dal 21 agosto al 25 agosto.sarà un'ottima occasione per capire come ...

Capcom annuncia RESIDENT EVIL 2 : Alla press conference E3 di Sony Interactive Entertainment (SIE), Capcom ha mostrato per la prima volta il nuovo RESIDENT EVIL 2, uno dei giochi più attesi di tutti i tempi. Basato sul capolavoro originale che ha definito il suo genere di appartenenza, il nuovo gioco è stato ricreato da zero per assicurare un’esperienza narrativa più profonda e articolata. RESIDENT EVIL 2 annunciato ufficialmente all’E3 Con RE ...

Capcom annuncia Devil May Cry 5 : Al Media Briefing E3 2018 di Microsoft tenutosi ieri, Capcom ha annunciato Devil May Cry 5, il nuovo capitolo dell’iconica serie action che ha venduto 16 milioni di unità. Devil May Cry 5 sarà disponibile a partire dalla primavera del 2019 su Xbox One, PlayStation 4 Windows PC. Devil May Cry 5 all’E3 2018 La serie di Devil May Cry, famosa per la sua combinazione di azione frenetica e surreale con personaggi ...

Capcom annuncia la sua line-up per L'E3 2018 : Ormai ci siamo, l'importante E3 2018 è alle porte e i protagonisti dell'industria sono pronti a mostrare i propri giochi e a svelare importanti annunci.Tra le compagnie più importanti presenti a Los Angeles, ci sarà anche Capcom, che ha da poco annunciato la sua line-up E3 2018.Come segnala Gematsu, i titoli targati Capcom giocabili all'evento saranno:Read more…