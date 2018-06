Canottaggio | Giochi del Mediterraneo | Goretti in finale insieme agli altri cinque

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : anche Martino Goretti entra in finale : Continuano benissimo i Giochi del Mediterraneo per l’Italia del Canottaggio: nelle semifinali odierne l’unico armo azzurro impegnato era quello di Martino Goretti, che ha centrato il passaggio del turno, portando così tutti gli equipaggi italiani alle finali di domani. Nel singolo pesi leggeri maschile Martino Goretti doveva chiudere tra i primi due per essere certo dell’approdo alla sfida per le medaglie e così ha ...

Canottaggio – Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri superano il turno delle eliminatorie : I Giochi del Mediterraneo di Canottaggio hanno visto oggi scendere in acqua gli azzurri alle prese con le eliminatorie Casteldefells, sul campo di regata del Canal Olimpic de Catalunya, nella mattina del primo giorno di gare, l?Italia piazza subito in finale cinque equipaggi tutti con la prima posizione: singolo senior maschile e femminile, doppio pesi leggeri maschile, doppio senior maschile e singolo pesi leggeri femminile. Va in ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri vincono tutte le batterie. Cinque equipaggi già in finale : Iniziano benissimo i Giochi del Mediterraneo per l’Italia del Canottaggio: nelle batterie delle sei specialità che fanno parte del programma, le imbarcazioni azzurre hanno sempre vinto, portando Cinque equipaggi alle finali di sabato, ed un equipaggio alle semifinali di domani. Nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta vincono la prima batteria in 2’58″197 e vanno in finale con il miglior crono assoluto, ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Setterosa in finale per l’oro! Grande avvio del Canottaggio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : inizia la corsa all’oro dell’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. Il programma odierno prevede le batterie di tutte le 6 specialità protagoniste in questa rassegna. Al termine ci saranno i ripescaggi del singolo pesi leggeri maschile. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata del Canottaggio ai Giochi del Mediterraneo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : domani le eliminatorie : Nel Canal Olimpic de Catalunya le eliminatorie del Canottaggio dei Giochi del Mediterraneo Saranno 13 le batterie che domani si disputeranno sulle acque del Canal Olimpic de Catalunya ? lo stesso che durante i Giochi di Barcellona 92 ospitò le gare olimpiche di canoa ?. Il primo via alle 8.30 con la batteria del singolo pesi leggeri maschile, ma l?Italia sarà impegnata nella seconda eliminatoria, alle 8.40, con Martino Goretti, peraltro reduce ...

Giochi del Mediterraneo – Canottaggio : la squadra azzurra in gara a Tarragona 2018 : Canottaggio. Giochi del Mediterraneo Tarragona 2018. Ufficializzata la squadra di Canottaggio Si è appena conclusa la Coppa del Mondo di Linz (Austria), durante la quale l’Italia ha vinto 9 medaglie (4 oro, 2 argento, 3 bronzo) tra specialità olimpiche, non olimpiche, paralimpiche e non paralimpiche – vincendo anche la classifica per nazioni -, e oggi parte della Nazionale raggiungerà la Spagna per unirsi alla Delegazione Italiana ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta per l’oro? : Otto azzurri per sei specialità: questo il contingente italiano del Canottaggio per i Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Tarragona, in Spagna. Si gareggerà infatti soltanto nel singolo senior maschile e femminile, nel singolo pesi leggeri maschile e femminile e nel doppio senior maschile e nel doppio pesi leggeri maschile. L’Italia manderà in acqua un equipaggio in ogni specialità: nel singolo senior maschile ci sarà Luca Rambaldi, ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta pronti al grande acuto : Ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) saranno otto gli azzurri in gara nel Canottaggio. Una formazione ben assortita che proverà a lottare per le medaglie in ogni specialità. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia ai raggi X. UOMINI Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta: l’equipaggio di punta dell’Italia. Saranno tra i favoriti nel due di coppia pesi leggeri, dove nel 2017 hanno conquistato l’argento ai Mondiali e ...

Canottaggio - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Otto azzurri per sei specialità: questo il contingente italiano del Canottaggio per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Tarragona, in Spagna. Si gareggerà infatti soltanto nel singolo senior maschile e femminile, nel singolo pesi leggeri maschile e femminile e nel doppio senior maschile e nel doppio pesi leggeri maschile. La punta di diamante della spedizione azzurra è certamente l’equipaggio composto da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, ...