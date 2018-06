Caldo | gli effetti devastanti sull' umore

AIDAA : i consigli anti-Caldo per cani - gatti e animali di casa : Con l’arrivo del caldo, come ogni anno, AIDAA propone “un decalogo di suggerimenti per evitare guai e problemi alla salute di micio, fido ma anche dei coniglietti e dei pesciolini di casa, regole che seguite alla lettera aiuteranno anche loro a vivere meglio queste giornate torride.” Ecco il vademecum: “Non lasciate mai un animale incustodito dentro l’auto: la temperatura interna dell’abitacolo sale ...

Coldiretti : il Caldo spinge 19 milioni di italiani a partire a luglio : Sono 19 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell’estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell’1% degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che ben l’88% degli italiani in vacanza rimane nei confini nazionali. La durata media del tempo trascorso lontano da casa dai vacanzieri è quest’anno di 11,3 giorni e per ...

Arriva il grande Caldo - il Comune attiva il numero verde per l'assistenza agli anziani : Il piano di sostegno prevede la possibilità di assistenza anche domiciliare, visite mediche e accompagnamento per la spesa

Caldo : 10 consigli salvavita per l’estate : L’estate è giunta, e sebbene il clima non sia stato dei più miti si prevede un luglio di regolare Caldo. Tra la visione di una partita dei mondiali e le curiosità del calciomercato, che vedono la clamorosa possibilità che Cristiano Ronaldo giochi in una squadra Italiana, è necessario anche ricordarsi dei più deboli, come gli anziani soli che in condizioni di alte temperature possono correre seri pericoli. “Non aspettiamo i bollettini ...

Esplosa la bulldog-mania : ecco i consigli per proteggere i cani dal Caldo [INFOGRAFICA] : A parlare sono i numeri: con oltre 2.000 esemplari censiti in Italia, è Esplosa la bulldog-mania. Ma il tenero bulldog francese, protagonista anche dell’ultimo spot ‘Non vedrai l’ora di rimanere a casa’ dei climatizzatori Hitachi che impazza sul web, ha un acerrimo nemico: il caldo. ecco allora i consigli di Hitachi per proteggere i cani dal caldo. I bulldog francesi censiti in Italia da Enci – Ente Nazionale Cinofilia Italiana ...

Previsioni Meteo Luglio-Agosto : Caldo e tempo asciutto in Europa - ma non nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 Anomalie temperature luglio 2018 (Copernicus / EFFIS) ...

Previsioni Meteo - attenzione all’Estate : arriverà di colpo nei primi giorni di Luglio con una grande ondata di Caldo africano : 1/27 ...

Torino - emergenza Caldo : pronto il piano per aiutare gli anziani : Pronti i servizi organizzati dal Comune di Torino nei mesi estivi per aiutare le persone anziane fragili che, per le condizioni climatiche e non di rado anche a causa di problemi di salute e di solitudine, proprio in questo periodo dell’anno soffrono i maggiori disagi. Dal 1° luglio scatta il ‘piano operativo per l’emergenza caldo 2018‘ varato da Palazzo Civico che, integrando le attività sanitarie dell’Asl Città di Torino e dei ...

Padova : al via il ‘piano Caldo’ per gli anziani (2) : (AdnKronos) – Per gli over 65 dal primo luglio al 31 agosto è possibile usufruire anche di ingressi agevolati in piscina al Centro Sportivo Plebiscito, al Centro Sportivo 2000 e alla Padovanuoto. Tra i servizi offerti agli over 65 anche la possibilità di ricevere, senza costi aggiuntivi, la spesa a domicilio con la collaborazione di Ascom e di Confesercenti. Per gli anziani d’estate sono poi previsti i soggiorni climatici con diverse ...

Padova : al via il ‘piano Caldo’ per gli anziani : Padova, giu. (AdnKronos) – Con l’estate scatta il ‘piano caldo” del Comune di Padova, rivolto soprattutto ai cittadini anziani. Il settore Servizi Sociali ha realizzato un volantino con tutte le informazioni utili per affrontare i mesi più caldi. Il volantino sarà distribuito nei centri servizi territoriali, nei consigli di quartiere, nell’Urp del Comune e dell’azienda ospedaliera, nei distretti Ulss e nelle ...

Padova : al via il ‘piano Caldo’ per gli anziani : Padova, giu. (AdnKronos) – Con l’estate scatta il ‘piano caldo” del Comune di Padova, rivolto soprattutto ai cittadini anziani. Il settore Servizi Sociali ha realizzato un volantino con tutte le informazioni utili per affrontare i mesi più caldi. Il volantino sarà distribuito nei centri servizi territoriali, nei consigli di quartiere, nell’Urp del Comune e dell’azienda ospedaliera, nei distretti Ulss e nelle ...

Estate 2018 - il Campidoglio : “Piano Caldo con nuovi servizi e strutture” : Un programma innovativo, che coinvolge tutti i Municipi della Città tramite attività basate sulla socializzazione e sulle relazioni in un’ottica di solidarietà. Con questo approccio Roma Capitale presenta, per la stagione estiva, un programma di iniziative, che proseguiranno fino a settembre, accessibili a tutti i cittadini e con forti novità rispetto agli anni scorsi: per la prima volta le persone in condizioni di maggiore fragilità, ...