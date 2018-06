Caldo e afa - fino a 38°nel weekend : Roma, 28 giu. – (AdnKronos) – Sarà un weekend di Caldo e afa. Arriva Caronte, l’anticiclone africano porterà masse d’aria calda e umida dal deserto del Sahara fin verso la Valpadana. Il team del sito www.iLMeteo.it fa sapere che la prima conseguenza sarà una deciso aumento delle temperature che già sabato saliranno sopra i 30°C su molte città, come ad esempio a Firenze e Bologna (33°C), Milano e Trieste (32°C) e Roma ...

Caldo - FederAnziani : ecco il decalogo per combattere l’afa : In previsioni dell’ondata di Caldo in arrivo FederAnziani ha elaborato e diffuso un decalogo anti-Caldo con i consigli fondamentali da mettere in pratica per prevenire le peggiori conseguenze. Nel dettaglio: Non uscire nelle ore piu’ calde della giornata, ovvero dalle 12 alle 17. Bere almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno, in modo da reintegrare le perdite quotidiane di sali minerali. Evitare bevande alcoliche, gassate, ...

Meteo - arriva Caronte : afa e Caldo fino a 40 gradi : Torna l'alta pressione africana che interesserà il nostro Paese tra il 30 giugno e l'1 luglio. Le temperature più alte attese nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Al Nord, dalla prossima settimana, ondata di temporali --Sull’Italia ritorna Caronte: nel fine settimana l'alta pressione africana porterà caldo e afa sulla Penisola con temperature fino a 40 gradi. L'estate entra nel vivo: termometri oltre i 30 gradi nella giornata di sabato 30 ...

Meteo - Caldo e afa già in vacanza/ In arrivo aria fresca su tutta la penisola - temperature giù di 8 gradi : Meteo, caldo e afa già in vacanza, in arrivo aria fresca su tutta la penisola, temperature giù di 8 gradi. L'anticiclone delle azzorre si allontanerà dall'Italia portando instabilità(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:26:00 GMT)

“Caldo - ma per poco”. Meteo - afa e umidità diffusa. Poi cambia tutto : dove sono attesi temporali e grandinate : È arrivato con tutto il suo carico di caldo e anche afa: stiamo parlando dell’anticiclone africano Scipione che nei prossimi giorni riscalderà l’Italia con temperature sopra la media. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che nel weekend il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni, ma alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi a macchia di leopardo sull’arco alpino e al Centro sui monti tra frusinate, aquilano e i isernino. ...