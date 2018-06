Calderone : "Abituarsi a idea di posto non più confinato in ufficio o fabbrica" : "Dobbiamo essere attenti -ribadisce Calderone - ai fenomeni del lavoro; il mercato del lavoro sta cambiando e dobbiamo cercare di distinguere tra 'gig economy', che alla fine significa 'economia dei ...

Calderone : “Abituarsi a idea di posto non più confinato in ufficio o fabbrica” : Milano, 29 giu. (Labitalia) – “I professionisti sono attenti al lavoro che cambia”. Lo dice a Labitalia Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, a margine del Festival del Lavoro, in corso a Milano. “Dobbiamo essere attenti -ribadisce Calderone- ai fenomeni del lavoro; il mercato del lavoro sta cambiando e dobbiamo cercare di distinguere tra ‘gig ...