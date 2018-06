Calciomercato Roma | obiettivo Herrera | Monchi cerca l' intesa

Hector Herrera alla Roma? / Calciomercato : se non arriva ora sarà a Trigoria tra un anno a parametro zero : Hector Herrera alla Roma? Calciomercato: se il centrocampista del Porto non arriva ora sarà a Trigoria tra un anno a parametro zero. Ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:37:00 GMT)

Florenzi all'Inter / Calciomercato - fase di stallo con la Roma per il rinnovo : Florenzi all'Inter, Calciomercato: pronti 4 milioni di euro a stagione per l'esterno della Roma. I nerazzurri si butteranno se il rinnovo con i giallorossi dovesse saltare(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:32:00 GMT)

Calciomercato : la Roma scatenata - nel mirino un ex Inter [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Roma- Nell’attesa della risposta del Sassuolo sull’attaccante Domenico Berardi, uno dei pupilli dell’allenatore Eusebio Di Francesco, il ds della Roma Monchi è partito all’assalto per un centrocampista del Real Madrid: si tratta del croato Mateo Kovacic, ex Inter. Lo rivela Cadena Cope, citata da Marca, aggiungendo che, sul giovane centrocampista di raccordo dei ‘blancos’, ci sono anche la ...

Roma - Calciomercato vivacissimo : ufficiale l’arrivo di William Bianda : William Bianda ha firmato con la Roma, il ds Monchi continua a sfornare acquisti per la rosa di mister Di Francesco La Roma ha ufficializzato, con una nota sul suo sito web, l’acquisto di William Bianda dal Lens per una cifra di 6 milioni di euro più 5 di bonus. Inoltre il club giallorosso riconoscerà alla società francese, in caso di futuro trasferimento di Bianda, un importo pari al 15% “del prezzo di cessione al netto del ...

Bruno Peres non va al Torino / Calciomercato - rottura tra Roma e granata : sul terzino Flamengo e San Paolo : Bruno Peres non va al Torino, Calciomercato: rottura tra la Roma e i granata. I giallorossi ora trattano con Flamango e San Paolo col calciatore che vorrebbe tornare a giocare in Brasile.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Calciomercato - c'è Strootman al bivio Roma : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Roma, ecco Pastore: indosserà la maglia numero 27

Calciomercato Roma - il giovane Bianda arrivato in città : oggi visite e firma : E sono dieci. Il direttore sportivo Monchi è scatenato e sul mercato la Roma è pronta a ufficializzare il suo decimo colpo estivo. Dopo l'acquisto di Pastore ci sarà quello di William Bianda, il più ...

Calciomercato Roma - stretta finale per Berardi : Altro rilancio del club giallorosso per l'esterno calabrese: offerti al Sassuolo 25 milioni più qualche contropartita tecnica. Manolas verso la permanenza: no a Inter e Chelsea

Calciomercato Roma - più vicino il colpo Berardi : le contropartite : La trattativa tra Roma e Sassuolo sembra ormai alla stretta finale e, riporta la 'Gazzetta dello Sport', gli agenti del giocatore starebbero già discutendo i dettagli del nuovo contratto con la ...

Calciomercato Roma - arriva anche Berardi : Di Francesco può contare su una rosa pazzesca [FOTO] : Calciomercato Roma – E’ una Roma scatenata quella che si prepara per l’inizio del nuovo campionato, i giallorossi sono reduci da una stagione molto importante in Serie A ed anche e soprattutto in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella. Le prime mosse sono state veramente importanti, Marcano, Santon e Bianda in difesa, Coric, Cristante, Zaniolo e Pastore a centrocampo, in attacco Kluivert ...

Calciomercato Roma - il Pastore Day : 'Scelta facile - questa è la mia rivincita' : Non c'è squadra al mondo che può parlare di giocatori incedibili". Monchi: "Alisson? Non abbiamo ricevuto offerte" Guarda tutti i video Monchi: "Non faccio rivoluzioni, ma il meglio per la squadra" "...

Calciomercato Roma : Monchi blinda Manolas e Pellegrini : “Siamo contenti di quanto fatto finora” e per quanto riguarda Manolas e Pellegrini “siamo tranquilli, sono al 100% della Roma”. Così il ds della Roma Monchi durante la conferenza stampa di presentazione di Javier Pastore sul mercato del club giallorosso. “Il mio lavoro di ds è quello di far trovare all’allenatore una squadra pronta e una gran parte del lavoro è stata fatta – aggiunge il manager spagnolo ...