Calciomercato Lazio | Sprocati ufficiale fino al 2023

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic spaventa i tifosi biancocelesti : le sue parole ‘profumano’ d’addio : Il centrocampista serbo ha parlato del suo futuro, spaventando i tifosi della Lazio circa un eventuale addio ai colori biancocelesti Mondiale finito, per Sergej Milinkovic-Savic è tempo di andare in vacanza per ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Il centrocampista serbo è seguito dai più grandi top club europei, Juventus compresa, avances che lusingano il classe ’95 e lo stuzzicano a cambiare aria. AFP PHOTO / ...

Milinkovic-Savic alla Juventus? "E' il top"/ Calciomercato - il serbo : "Torno e parlo con la Lazio" : Milinkovic-Savic alla Juventus? "E' il top". Reduce dal Mondiale 2018, il serbo di proprietà Lazio è finito nel mirino dei bianconeri: ecco la sua apertura(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:40:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - Percassi avverte la Lazio : «Gomez incedibile» : BERGAMO - "Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l'ultima volta: il Papu Gomez è incedibile" . Parola di Antonio Percassi , che intende così mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il ...

Calciomercato Lazio - ecco Sprocati : ha fatto le visite mediche : ROMA - La Lazio abbraccia Mattia Sprocati . L'attaccante venticinquenne, arrivato dalla Salernitana , si è recato nella mattinata di oggi in Paideia, dove ha svolto le visite mediche di rito. Dopo i ...

Calciomercato Serie A - valzer di difensori : mosse di Lazio - Genoa e Sassuolo : Calciomercato Serie A – Prende il via il valzer dei difensori per il campionato di Serie A, tante mosse nelle ultime ore, la più importante riguarda la Lazio. Il club biancoceleste ha chiuso per Acerbi, al Sassuolo il cartellino di Cataldi a titolo definitivo più un conguaglio di 7 milioni di euro, investimento importante della Lazio che regala al tecnico Simone Inzaghi uno dei migliori difensori italiani. Il Sassuolo ha già ...

Calciomercato Lazio - rifiutati quaranta milioni per Felipe Anderson : Lotito però ha già individuato il sostituto : Nonostante il presidente della Lazio abbia rifiutato quaranta milioni di euro dal West Ham per Felipe Anderson, è stato già individuato il sostituto del brasiliano La trattativa per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham non si sblocca, la Lazio infatti continua a rifiutare le offerte del club inglese spintosi con una nuova proposta a 40 milioni con bonus inclusi e facilmente raggiungibili. Cifra che non basta però al presidente Lotito, che ...

Calciomercato Lazio - ecco il colpo per il centrocampo : nasce una squadra sempre più forte : Calciomercato Lazio – La Lazio si muove seriamente sul mercato, il tecnico Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto dopo le prime mosse da parte del presidente Lotito, nasce una squadra sempre più competitiva in vista della prossima stagione. La sirigenza biancoceleste ha chiuso una trattativa importante nelle ultime ore, stiamo parlando di Valon Berisha, ormai ex calciatore del Salisburgo. Accordo totale trovato ed operazione da 8 milioni ...

Calciomercato Lazio - non si sblocca l’operazione Felipe Anderson al West Ham : tutti i dettagli : Il presidente della Lazio non ha ancora dato il via libera alla conclusione della trattativa con il West Ham, che resta dunque in stand-by Non si sblocca la trattativa per il trasferimento di Felipe Anderson dalla Lazio al West Ham, il brasiliano dunque resta al momento un giocatore biancoceleste. I motivi della mancata fumata bianca riguardano l’irremovibilità del presidente Lotito, che continua a chiudere 40 milioni fissi, mentre il club ...

Lazio - Tare beffa la Sampdoria : le ultime schermaglie di Calciomercato : Igli Tare potrebbe annunciare nelle prossime ore un nuovo acquisto per la sua Lazio, vinto il duello di calciomercato con la Sampdoria di Ferrero Igli Tare si appresta a concludere un interessante colpo a centrocampo. Il ds della Lazio, sembra infatti aver battuto la Sampdoria nella corsa a Valon Berisha, centrocampista del Red Bull Salisburgo. Il club del presidente Lotito, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, avrebbe offerto 7 ...

Calciomercato Lazio - Acerbi più vicino : si tratta con il Sassuolo : La Lazio si avvicina a Francesco Acerbi. Dopo i primi contatti dei giorni scorsi, la trattativa con il Sassuolo sta procedendo spedita. Le richieste neroverdi iniziali erano di 16 milioni di euro, la ...

Cairo show - importanti rivelazioni sul Calciomercato del Torino : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato delle prossime mosse di calciomercato che il club granata potrebbe mettere in piedi Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato di calciomercato in relazione alle mosse che potrebbe mettere in atto il fido Petrachi. Si è tanto parlato ad esempio del possibile arrivo di Lucas Verissimo, sul quale il presidente ha dichiarato: “Speriamo arrivi”. Ma non è tutto, Cairo ha proseguito: ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - nel mirino Shaqiri : Calciomercato Lazio – La Lazio lavora intensamente sul mercato, il reparto con maggiore bisogno di essere rinforzato è sicuramente l’attacco, soprattutto considerando la possibile cessione di Felipe Anderson. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo con il Papu Gomez, adesso da raggiungere l’intesa con l’Atalanta. Nelle ultime ore nuova pazza idea, occhi puntati sul match di questa sera Serbia-Svizzera, secondo ...