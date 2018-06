Calciomercato Inter | arriva Politano | subito le visite mediche

Calciomercato Atalanta - arriva Bettella dall'Inter : 'Qui per migliorare' : Un altro giovane da valorizzare e da lanciare nel grande calcio, Davide Bettella è un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il difensore classe 2000 è arrivato a Bergamo dall'Inter, nell'operazione che ha ...

Calciomercato Inter - Perisic caricato da Nainggolan : 'Io fuori - siete sicuri?' : L'arrivo di Radja Nainggolan all'Inter, sembra aver caricato davvero tutti. L'ambiente caldissimo che l'ex centrocampista della Roma ha trovato al suo arrivo a Milano, lo dimostra. Anche il capitano ...

Calciomercato Atalanta : preso Bettella dall’Inter : L’Atalanta ha comunicato ufficialmente l’acquisizione dall’Inter del difensore centrale Davide Bettella, classe 2000. La formula è il trasferimento a titolo definitivo con diritto di ricompra a favore del club milanese. Bettella, nato a Padova il 7 aprile 2000, è cresciuto nelle giovanili del Padova e nel settore giovanile interista ha vinto il titolo nazionale Under 15, Under 17, Primavera nel 2018. Milita nelle ...

Calciomercato : la Roma scatenata - nel mirino un ex Inter [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Roma- Nell’attesa della risposta del Sassuolo sull’attaccante Domenico Berardi, uno dei pupilli dell’allenatore Eusebio Di Francesco, il ds della Roma Monchi è partito all’assalto per un centrocampista del Real Madrid: si tratta del croato Mateo Kovacic, ex Inter. Lo rivela Cadena Cope, citata da Marca, aggiungendo che, sul giovane centrocampista di raccordo dei ‘blancos’, ci sono anche la ...

Calciomercato Inter : dopo Nainggolan in arrivo Politano dal Sassuolo - Candreva in bilico : Con la partecipazione alla Champions League, l'Inter ha deciso di optare per una super campagna acquisti e rinforzare la rosa con nomi di livello e ritoccare qualche reparto in cui servivano rinforzi. Tra gli acquisti già conclusi nelle scorse settimane spiccano quelli di Asamoah e De Vrij presi entrambi a costo zero, oltre all'arrivo di Lautaro Martinez. Sistemata la difesa e acquistato un ulteriore rinforzo in attacco, la società Milanese è ...

Calciomercato Inter : accordo con il Sassuolo per Politano : Calciomercato-Inter e Sassuolo hanno trovato l’accordo per Matteo Politano. L’attaccante neroverde si trasferisce a Milano con la formula del prestito oneroso, dietro pagamento di 7 milioni, con il diritto di riscatto, fissato a 20 milioni. Il Sassuolo, nella stessa operazione, acquista i giovani Odgaard e Adorante, valutati complessivamente 7 milioni. Politano, al momento in viaggio di nozze, potrebbe raggiungere Milano nella ...

Calciomercato Inter : nerazzurri in pressing su William Carvalho : Calciomercato Inter- Continua il pressing dell’Inter su William Carvalho, giocatore in uscita dallo Sporting Lisbona, in piena crisi societaria. Secondo quanto riporta ‘A Bola’ il club nerazzurri sarebbe disposto a mettere sul piatto 10 milioni di euro più il prestito di un paio di giocatori – offerta ritenuta bassa dal nuovo presidente del club Sousa Cintra – per portare in Italia il centrocampista ...

Calciomercato Inter - rinnovo annuale per Berni : MILANO - rinnovo in casa Inter : a prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno del 2019 è Tommaso Berni . Il terzo portiere della rosa nerazzurra è arrivato a Milano nell'estate 2014, ...

Florenzi all'Inter/ Calciomercato : pronti 4 milioni di euro a stagione per l'esterno della Roma : Florenzi all'Inter, Calciomercato: pronti 4 milioni di euro a stagione per l'esterno della Roma. I nerazzurri si butteranno se il rinnovo con i giallorossi dovesse saltare(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 09:55:00 GMT)

Calciomercato Inter - contatti con l’Atletico Madrid : chiesto l’esterno croato Vrsaljko : Il club nerazzurro ha chiesto l’ex esterno croato all’Atletico Madrid, non convinto però dalla formula proposta dall’Inter Colpi, trattative e retroscena. Il mercato dell’Inter prosegue, regalando ogni giorno sempre nuove emozioni. L’ultima si chiama Sime Vrsaljko, ex giocatore del Sassuolo attualmente all’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno incontrato a pranzo il direttore sportivo dei colchoneros, chiedendo ...

Calciomercato Inter - ulteriori passi avanti nella notte per Politano : gli aggiornamenti : Inter e Sassuolo continuano a trattare per Politano, nella giornata di oggi si potrebbe chiudere Nainggolan ma non solo, l’Inter fa sul serio anche per Matteo Politano. La trattativa per l’esterno del Sassuolo sembra ormai procedere verso il traguardo, ci sono stati nuovi contatti la scorsa notte utili a trovare l’intesa definitiva. La quadra economica pare essere stata trovata, con l’Inter che pagherà cinque milioni di ...