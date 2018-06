Calciomercato | il Chelsea offre 23 milioni per Golovin | accordo con la Juve in pericolo

Calciomercato Juventus - si allontana Golovin : il Chelsea sorpassa i bianconeri nella corsa al talento russo : Il club inglese avrebbe sorpassato la Juventus nella corsa a Golovin, incontrando gli agenti del calciatore La corsa a Golovin si fa sempre più complicata per la Juventus, i bianconeri infatti devono adesso vedersela con il Chelsea che è piombato con decisione sul talento russo. LaPresse/Reuters Il club di Agnelli non ha nessuna intenzione però di partecipare ad aste, per questo motivo non si sposta dall’offerta di venti milioni di ...

Calciomercato Juventus - super offerta del Chelsea per Rugani : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero attivissimo in entrata ed uscita, l’obiettivo del club bianconero è quello di consegnare subito una squadra completata al tecnico Massimiliano Allegri. Movimento in uscita in difesa sempre più vicino, dall’Inghilterra si fa un gran parlare della proposta dei Blues per Rugani, sulla base di 35 milioni di sterline (40 milioni di euro). Un’offerta che fa ...

Manolas all'Inter?/ Calciomercato Roma - Spalletti sfida il Chelsea per il difensore greco : Manolas all'Inter? Calciomercato Roma, ultime notizie: Luciano Spalletti punta il difensore greco, da battere la concorrenza del Chelsea di Maurizio Sarri(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:38:00 GMT)

Calciomercato Chelsea : Sarri punta su Mertens : Non è ancora il nuovo tecnico del Chelsea ma già i tabloid britannici si sbilanciano su quelli che saranno i nuovo acquisti dei Blues targati Maurizio Sarri. E al primo posto, scrive oggi il Daily Mail, c’è il nome di Dries Mertens, ‘reinventato’ proprio dal tecnico toscano nella nuova veste di ‘falso nove’. Mertens, ricorda il giornale, aveva una clausola di 28 milioni, scaduta nei giorni scorsi e se il Chelsea ...

Calciomercato - Sarri ha chiesto Mertens al Chelsea! : Maurizio Sarri ha chiesto Dries Mertens al Chelsea, il tecnico sta trattando l’accordo con Abramovich, avanzando una prima richiesta di mercato Maurizio Sarri in queste ore sta trattando il proprio contratto con il Chelsea di Roman Abramovich. Il tecnico ex Napoli, avrebbe già avanzato una richiesta di mercato al club londinese. Secondo quanto rivelato da Skysport Uk, Sarri vorrebbe Dries Mertens alla sua corte, dopo averlo lanciato ...

Calciomercato Venezia - arriva il giovane St.Clair dal Chelsea : Venezia - Il Venezia ha preso l'attaccante scozzese Harvey St. Clair ; l'ex giocatore delle giovanili del Chelsea ha sottoscritto con i lagunari un contratto triennale, con opzione di rinnovo per un ...

Calciomercato - Hazard spaventa il Chelsea : possibile addio in estate : Eden Hazard alza la voce e minaccia l’addio al Chelsea, si prospetta un’estate caldissima per il club londinese che è alla ricerca di un nuovo allenatore Eden Hazard potrebbe lasciare il Chelsea. La squadra del patron Abramovich sta vivendo un momento non certo positivo. La Champions League mancata, l’addio di Conte ed i dubbi attorno alla solidità del club, stanno facendo molto discutere. Hazard se n’è accorto ed ora ...

Calciomercato Roma : Alisson - adesso arriva anche il Chelsea : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Monchi: "Alisson? Nessuna offerta" Nainggolan e le donne Aumenta il costo degli abbonamenti

Calciomercato Barcellona - Cillessen piace a Chelsea e Arsenal : Solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria di 60 milioni di euro - stando a 'Diario Sport' - Cillessen lascerebbe il Barca.

Calciomercato Napoli - c'è anche il Chelsea su Jorginho : Napoli - Sembrava un derby di Manchester ma il terzo incomodo, e con grandi chance di spuntarla, potrebbe essere il Chelsea . L'oggetto del desiderio e' Jorginho, negli ultimi anni cervello del Napoli ...

Il Calciomercato si accende attorno ad Higuain : la bufala sull’Inter ed il pressing del Chelsea : Gonzalo Higuain al centro di numerose chiacchiere di calciomercato, più o meno fondate: ecco le ultime indiscrezioni sul Pipita della Juventus Gonzalo Higuain ha terminato l’ennesima stagione vincente in casa Juventus. Un’annata tra alti e bassi, ma comunque proficua per il talento argentino che ha conquistato la convocazione per i Mondiali con la maglia della sua Nazionale. In chiave calciomercato però, diverse voci attorno al suo ...

Calciomercato Napoli - Sarri su Mertens e Jorginho per il Chelsea : L'ex allenatore partenopeo - riporta 'Rai Sport' - avrebbe messo nella lista della spesa infatti pure Hysaj , Mertens e Jorginho per rinforzare i 'Blues' nella sessione estiva del Calciomercato . Sul ...

Calciomercato. Sarri-Chelsea - intesa di massima : ma i Blues non vogliono pagare la clausola : Si fa sempre più complessa la situazione legata al futuro di Maurizio Sarri: più passano i giorni, più si avvicina la data del 31 maggio , giorno di scadenza legale della clausola rescissoria da 8 ...

Calciomercato Napoli - la bomba dall’Inghilterra : “la contropartita chiesta al Chelsea per liberare Sarri” : Inizia un nuovo progetto in casa Napoli con l’obiettivo di vincere il campionato ed essere sempre più competitivo in Champions League, Carlo Ancelotti rappresenta una garanzia. Nel frattempo arriva una bomba dall’Inghilterra, il presidente De Laurentiis avrebbe chiesto una contropartita tecnica al Chelsea per liberare Maurizio Sarri, il nome in cima alla lista del club azzurro porta al difensore David Luiz. Sarri può liberarsi con il pagamento ...