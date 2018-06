Calciomercato Barcellona | Munir vicino al Marsiglia

Calciomercato : sfida a suon di milioni tra Barcellona e Juventus per Milinkovic Savic : Calciomercato– Il Barcellona è sempre in cerca di rinforzi per la prossima stagione, dopo gli arrivi di Clement Lenglet, dal Siviglia, e Arthur Melo. Il prossimo obiettivo del club catalano, secondo il Mundo deportivo, potrebbe essere Sergej Milinkovic Savic, rivelazione della Lazio, seguito da diverse societa’, fra le quali anche Juve, Manchester United e Real Madrid. I dirigenti del Barcellona hanno sondato il terreno per conoscere ...

Calciomercato - il Barcellona non molla Pjanic : per la Juve vale 80 milioni : Il Barcellona non molla e continua il pressing sulla Juventus per arrivare a Miralem Pjanic. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, sarebbe arrivato l'ok del giocatore al trasferimento al Barcellona. Avvistato la...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Calciomercato Barcellona - Griezmann resta all'Atletico : il video della decisione prodotto da Piqué : "Un'altro mondo di vedere la vita del calciatore e i suoi dubbi nel prendere la decisione più importante della sua carriera - si legge suo profilo Twitter del catalano -. Grazie alla squadra di ...

Calciomercato - Griezmann non va al Barcellona e annuncia : “resto all’Atletico” : ”Ho deciso di restare all’Atletico Madrid”: questo l’annuncio di Antoine Griezmann che mette fine alle voci di mercato che lo volevano al Barcellona e non solo. L’annuncio è arrivato attraverso un video – intitolato ‘ La decision’ – trasmesso dal canal Cero di Movistar+ e poi sui profili social del giocatore. ”Questa è la mia casa”, le parole del francese sul suo profilo twitter. ...

Calciomercato - Griezmann : 'Futuro? C'è tempo'. Ma Messi lo chiama al Barcellona : La Coppa del Mondo per la Francia inizia sabato contro l'Australia, c'è ancora tempo dunque", le parole dell'attaccante dell'Atletico Madrid che lascia così aperte tutte le ipotesi in merito al suo ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly tentato dal Barcellona : Napoli - Un'altra telefonata per sentire l'umore dei suoi calciatori. L'ha fatta Ancelotti, ieri, soffermandosi con Koulibaly , il difensore che reputa indispensabile per la difesa del suo Napoli . ...

Pjanic al Barcellona? / Calciomercato - i blaugrana dopo il no della Juventus virano su Eriksen? : Pjanic al Barcellona? Calciomercato, i bianconeri avrebbero detto di no al club blaugrana che però insiste e rilancia. La trattativa stenta a decollare, ma qual è la volontà del calciatore?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:55:00 GMT)

Calciomercato - Barcellona scatenato : idea Salah come alternativa a Griezmann : Gli occhi del Barcellona su Mohamed Salah. L’egiziano, grande protagonista della stagione a suon di gol e magie con il Liverpool, potrebbe diventare nei piani di mercato blaugrana l’alternativa a Antoine Griezmann, il loro obiettivo numero uno. Secondo ‘As’, l’ex giocatore della Roma sarebbe già stato proposto al Barça dal suo entourage e ci sarebbero già stati degli incontri tra le due parti per sondare il terreno. ...

Calciomercato Barcellona - Cillessen piace a Chelsea e Arsenal : Solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria di 60 milioni di euro - stando a 'Diario Sport' - Cillessen lascerebbe il Barca.

Calciomercato Barcellona - contatti proibiti con Griezmann : rischio blocco mercato? : "Deciderò entro 14 giorni", dunque prima del Mondiale, poi il futuro di Griezmann sarà chiaro a tutti. Gli indizi ci sono, e sono anche tanti, tutti a spingere il francese verso il Barcellona di Messi.

Calciomercato - Barcellona scatenato : aspetta Griezmann e punta Eriksen : Antoine Griezmann confessa che, prima dei Mondiali in Russia, ai quali si appresta a partecipare con la Nazionale francese, prenderà una decisione sul futuro. Intanto, il Barcellona – club al quale l’attaccante francese dell’Atletico Madrid è stato più volte accostato – si guarda intorno: secondo Don Balon, nell’agenda degli emissari del club catalano ci sono lo juventino Miralem Pjanic – ma questa non è una ...

Calciomercato Inter - Skriniar nel mirino del Barcellona : avviati i primi contatti con gli agenti dello slovacco : Il Barcellona fa sul serio per Skriniar, l’Inter però resiste e conferma l’incedibilità del proprio difensore slovacco Milan Skriniar è entrato di prepotenza nel mirino del Barcellona, deciso a fare follie per regalare il difensore slovacco a Valverde. Già avviati i primi contatti tra la dirigenza spagnola e gli agenti del calciatore, ma ciò che manca al momento è la valutazione del nerazzurro, dal momento che l’Inter non ha ...

Calciomercato - Barcellona pazzo di Skriniar : contattato l'agente - l'Inter non lo cede : Sirene di mercato che suonano fragorose, facendo drizzare le antenne in casa Inter . Il Barcellona infatti ha messo nel mirino Milan Skriniar , protagonista di una stagione superlativa condita da ben ...