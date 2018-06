Cala a picco la credibilità dei taxi del mare Ma la sinistra freme per salire

Dolomiti Bike Day – L’impresa del piccolo Benjamin : sCala il Passo Sella insieme ai ciclisti - con una bici senza pedali nè rotelle [VIDEO] : L’impresa del piccolo Benjamin, il bambino slovacco che ha scalato il Passo Sella, su una bici senza pedali nè rotelle, insieme ai ciclisti adulti Magari è vero, ciclisti non si diventa… si nasce! Sarebbe utile chiederlo al piccolo Benjamon, tenero bimbo slovacco di 2-3 anni che in Sella alla sua bici, senza nè pedali nè rotelle, ha scalato insieme agli altri ciclisti il Passo Sella, alto 2240 metri. Nel corso della Dolomiti ...