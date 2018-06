Bufera sul nuovo stadio Parnasi vuota il sacco | ho pagato tutti i partiti

'Vaccinare in stanze separate i bimbi dei migranti - portano malattie'. Bufera sul sindaco di Domodossola : Una posizione 'assurda' per la Regione Piemonte che accusa il sindaco di voler 'ricreare in Italia situazioni da apartheid'. Accade a Domodossola dove è Bufera per le parole del primo cittadino. ' I ...

Verbania - teatro comunale gratis ai musulmani : ma a pagamento alle suore - Bufera sul sindaco : Figli e figliastri. Un sindaco nel varesotto concede gratis ai musulmani una Villa comunale per la cerimonia di fine ramadan, mentre alle suore Rosminiane chiede di pagare il teatro per la...

Lorenzo Riccardi nella Bufera : circolano sue foto imbarazzanti sul web? : Uomini e Donne: ci sono foto a luci rosse sul web di Lorenzo Riccardi? nella passata edizione di Uomini e Donne uno dei protagonisti più discussi è stato senza ombra di dubbio Lorenzo Riccardi, il quale per mesi è stato conteso dalle due troniste Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Tuttavia queste ultime due hanno poi scelto altri ragazzi, lasciando con un pugno di mosche in mano l’ex corteggiatore di origini napoletane. E in queste ultime ...

Bufera sul "dottor" Salvini : "Troppi vaccini - è dannoso" : Ma poi sgombera il campo dagli equivoci e avverte: 'Le valutazioni di tipo scientifico non competono alla politica. La politica non fa scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide ...

'Resta incinta di un campione' - scuse dopo la Bufera sullo spot sessista di Burger King : Mosca - ' Fatti mettere incinta da un campione e avrai panini Whopper gratis per tutta la vita e un premio di 40.000 euro per il tuo contributo ai successi futuri della nazionale russa'. È il ...

Bufera sul Comune di Maddaloni : «Scambio tra politica e camorra» - sequestrati gli atti delle elezioni : É lo scambio elettorale politico-mafioso l?ipotesi di reato al centro della Bufera giudiziaria che si è abbattuta sul Comune di Maddaloni dove, da questa mattina, la polizia sta...

Bufera sul Comune di Maddaloni : 'Scambio tra politica e camorra' - sequestrati gli atti delle elezioni : É lo scambio elettorale politico-mafioso l'ipotesi di reato al centro della Bufera giudiziaria che si è abbattuta sul Comune di Maddaloni dove, da questa mattina, la polizia sta acquisendo una serie ...

Benetton - Bufera leghista sulla campagna a favore dei profughi : 'Mai più con le vostre magliette' : MILANO Un gommone carico di migranti con il giubbotto salvagente, un chiaro riferimento all'Aquarius. Lo scatto , foto a destra, è di Oliviero Toscani, il committente è Benetton. Un tema caldo, come ...

Mauritius : 'Vendesi passaporti' - ma è già Bufera sulla proposta : ... vanno difesi' Rifugiati, Unhcr: oltre 68 milioni di persone costrette alla fuga nel 2017 Il passaporto delle Mauritius, famose per essere uno dei principali paradisi fiscali africani e del mondo, ...

Fabrizio Corona a Non è l'Arena - volano ascolti e insulti : il paparazzo-star ancora nella Bufera : Fabrizio Corona torna in tv. volano gli ascolti e gli insulti. Non è l'Arena torna a essere un'arena e lo studio di La7 diventa una bolgia. Il tutto condito sui social. Del resto, quando si parla di ...

ELEONORA BRIGLIADORI - FRASE CHOC SU NADIA TOFFA/ Bufera sulla Rai : "Non deve partecipare a Pechino Express" : ELEONORA BRIGLIADORI contro NADIA TOFFA, il post shock condiviso su Facebook prima di Pechino Express: “Chi è causa del suo male…”, l’indignazione web e le reazioni social.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:52:00 GMT)

Eleonora Brigliadori - frase choc su Nadia Toffa/ Bufera sulla Rai : appello ad Andrea Fabiano ma.. : Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa, il post shock condiviso su Facebook prima di Pechino Express: “Chi è causa del suo male…”, l’indignazione web e le reazioni social.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 21:32:00 GMT)

ELEONORA BRIGLIADORI - FRASE CHOC SU NADIA TOFFA/ Bufera sulla Rai : a rischio partecipazione a Pechino Express? : ELEONORA BRIGLIADORI contro NADIA TOFFA, il post shock condiviso su Facebook prima di Pechino Express: “Chi è causa del suo male…”, l’indignazione web e le reazioni social.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 20:07:00 GMT)

Kalinic cacciato dal Mondiale!/ Croazia - Ct Dalic “non voleva entrare - già successo”. Bufera sul bomber Milan : Kalinic escluso dal Mondiale! Il calciatore del Milan ha finto un mal di schiena durante la gara contro la Nigeria e il ct della Croazia Zlatko Dalic ha annunciato di averlo cacciarlo.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:55:00 GMT)