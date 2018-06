Brescia : Del Bono assegna deleghe - sport a Benzoni e sanità alla Albini : Milano, 29 giu. (AdnKronos) – Dopo la nomina degli assessori, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha conferito due incarichi a consiglieri comunali, in continuità con l’esperienza della precedente amministrazione, per integrare la propria squadra. A Fabrizio Benzoni sono state delegate le funzioni relative all’elaborazione di proposte inerenti attività, iniziative e manifestazioni sportive, mentre resta in carico al sindaco ...

Brescia : Del Bono assegna deleghe - sport a Benzoni e sanità alla Albini : Milano, 29 giu. (AdnKronos) – Dopo la nomina degli assessori, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha conferito due incarichi a consiglieri comunali, in continuità con l’esperienza della precedente amministrazione, per integrare la propria squadra. A Fabrizio Benzoni sono state delegate le funzioni relative all’elaborazione di proposte inerenti attività, iniziative e manifestazioni sportive, mentre resta in carico al ...

Uno sguardo al passato per il Brescia Del futuro : Definito il quadro delle compartecipazioni, con il Brescia che rispedirà al mittente i vari Embalo , Palermo, , Coppolaro , Udinese, , Furlan , Bari, , Rivas , Inter, e Okwonwko , Bologna, , il club ...

Ubi Banca diventa official bank del Brescia Basket : La collaborazione con Basket Brescia Leonessa rappresenta un ulteriore passo nella strategia delle sponsorizzazioni del Gruppo Bancario a sostegno del mondo dello sport. Un impegno che negli ultimi ...

Milan - ufficiale la prima squadra femminile : giocherà in Serie A al posto del Brescia : Il Milan entra dalla porta principale nel calcio femminile. Il club rossonero ha acquistato il titolo sportivo del Brescia e per la prima volta parteciperà al campionato di Serie A, dalla prossima ...

Idraulici in nero durante l'orario di lavoro in Comune : arrestati a Brescia due furbetti del cartellino : Pedinati dagli agenti della polizia locale dopo la segnalazione di un residente. Sono accusati di truffa, peculato d'uso, peculato e false attestazioni di presenze. Ora sono ai domiciliari

Il Milan ha comprato il titolo sportivo dell’ACF Brescia per costituire la sua prima squadra femminile : La dirigenza del Milan ha comunicato di aver comprato il titolo sportivo dell’ACF Brescia, squadra della Serie A femminile, seconda classificata nell’ultimo campionato, con cui costituirà la prima squadra femminile nella storia del club. Il Milan parteciperà quindi alla Serie The post Il Milan ha comprato il titolo sportivo dell’ACF Brescia per costituire la sua prima squadra femminile appeared first on Il Post.

Brescia - ELETTI CONSIGLIO COMUNALE : SINDACO DEL BONO/ Preferenze e voti di lista : le parole della Vilardi : BRESCIA, nuovi ELETTI al CONSIGLIO COMUNALE: Preferenze, seggi e voti di lista nel neo SINDACO riconfermato Emilio Del BONO, l'autentico salva-Pd. Boom voti per Simona Bordonali della Lega(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:39:00 GMT)

Milan - ufficiale : acquisito il titolo sportivo del Brescia femminile : Dalla prossima stagione il club rossonero avrà una squadra femminile che militerà in Serie A L'articolo Milan, ufficiale: acquisito il titolo sportivo del Brescia femminile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Brescia - eletti Consiglio Comunale/ Preferenze e voti di lista : sindaco eletto e riconfermato Emilio Del Bono : Brescia, nuovi eletti al Consiglio Comunale: Preferenze, seggi e voti di lista nel neo sindaco riconfermato Emilio Del Bono, l'autentico salva-Pd. Boom voti per Simona Bordonali della Lega(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:05:00 GMT)

Brescia e Sondrio - risultati Elezioni Comunali 2018/ Lombardia - Martina esulta : "Capolavoro di Del Bono e Pd" : Elezioni Comunali 2018, risultati Brescia, Sondrio e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie: trionfo Del Bono alla Loggia(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:50:00 GMT)

La sorprendente vittoria di Del Bono a Brescia : Il sindaco uscente del PD ha vinto con più del 50 per cento dei voti: dice che il suo segreto è "non essere arroganti" The post La sorprendente vittoria di Del Bono a Brescia appeared first on Il Post.

Brescia E SONDRIO - RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Lombardia - Del Bono salva Pd : a rischia ‘feudo’ Cinisello : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI BRESCIA, SONDRIO e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candidati sindaco e sondaggi. Ultime notizie: trionfo Del Bono alla Loggia. Se Del Bono può ben definirsi il “salvatore” del Partito Democratico in queste ELEZIONI COMUNALI, di certo non si può dire che la parte rossa “storica” della Lombardia viva lo stesso stato di salute di BRESCIA.

Amministrative - il tracollo del Pd : vince solo a Brescia - travolto a Terni e a rischio a Siena : Il Pd e il centrosinistra non sono , ancora, morti, e forse per questo Matteo Ricci , responsabile degli Enti locali, parla di 'crescita ovunque' e la deputata Anna Ascani addirittura di 'risultati ...