Brescia | Del Bono assegna deleghe | sport a Benzoni e sanità alla Albini

meteoweb.eu

: ??? Eleganza e innovazione al servizio del Brescia Calcio! ?? Il @BresciaOfficial viaggia con Volkswagen Arteon! É… - BresciaOfficial : ??? Eleganza e innovazione al servizio del Brescia Calcio! ?? Il @BresciaOfficial viaggia con Volkswagen Arteon! É… - FFabyola86 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo la poetica rocca scaligera di Sirmione (Brescia), un luogo magico dove da secoli le pietre sembrano galleggia… - NicolaBrescia1 : Dopo la notizia del naufragio del gommone con 160 dispersi, è iniziata su facebook e su altri social, la sfida da s… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Milano, 29 giu. (AdnKronos) – Dopo la nomina degli assessori, il sindaco diEmilio Delha conferito due incarichi a consiglieri comunali, in continuità con l’esperienza della precedente amministrazione, per integrare la propria squadra. A Fabriziosono state delegate le funzioni relative all’elaborazione di proposte inerenti attività, iniziative e manifestazioniive, mentre resta in carico al sindaco la competenza della presentazione di progetti in tali materie agli organi collegiali. Per lui si tratta di una conferma: il 21 aprile 2016 aveva ricevuto la delega dal sindaco per le medesime funzioni.A Donatellaè stato conferito, e confermato, l’incarico di elaborare proposte relative ad attività del Comune in materia di politiche della, avendo come referente l’Assessore Marco Fenaroli. Anche nel suo caso si tratta di ...