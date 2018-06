: ??Borse europee partono positive. Francoforte apre in rosso, poi gira in positivo. Ieri la Deutsche Bank in America… - masechi : ??Borse europee partono positive. Francoforte apre in rosso, poi gira in positivo. Ieri la Deutsche Bank in America… - CyberNewsH24 : #Borse europee in rialzo,Milano a +1,31% - AntoDiMario : RT @ansa_economia: Accordo su migranti spinge Borse europee. Parigi +1,13%, Francoforte +1,19%, Londra +0,96% #ANSA -

Apertura in nettoper le, dopo l'accordo raggiunto al vertice europeo sulla gestione dei migranti. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +1,31% a 21.712 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 236 punti, con rendimento del decennale al 2,707%. Londra +0,84%, Parigi +1,12% e Francoforte +1,03%. Euro a 1,1641 dollari e 128,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.(Di venerdì 29 giugno 2018)