Borsa | vola Fca | +5 | 4% dopo l' ipotesi di un' offerta d' acquisto da parte di Hyundai

Fiat Chrysler - il titolo vola in Borsa dopo le voci di una possibile offerta d’acquisto da parte di Hyundai : Il titolo Fiat Chrysler Automobile vola a Piazza Affari dopo le voci di un’offerta che la sudcoreana Hyundai sarebbe pronta a lanciare durante l’estate e comunque prima dell’assemblea degli azionisti di maggio 2019, quando Sergio Marchionne lascerà le redini del gruppo automobilistico italo-americano. Durante la giornata le azioni di Fca sono arrivate a 17 euro, con un rialzo massimo del 5,4%. L’indiscrezione sulla ...

Mediaset scivola in Borsa - -5% - - pesa bocciatura Morgan Stanley : Milano, 29 giu. , askanews, Mediaset scivola a Piazza Affari , -5% a 2,72 euro, in scia alla decisione di Morgan Stanley che ha tagliato il giudizio sul titolo a 'underweight', portando il target ...

Mediaset volatile in Borsa nonostante l'affare dei Mondiali : MILANO - Mediaset volatile a Piazza Affari quest'oggi, dove è in mattinata il migliore del listino a un passo dai 3 euro , segui in diretta , ma poi chiude debole. Nel motore di Mediaset ci sono stati ...

Borsa - Milano volatile -0 - 2% - Ue in lieve rialzo - spread giù a 224 : Roma, 15 giu. , askanews, Scambi mattutini con una certa volatilità alla Borsa di Milano, dove dopo un avvio di seduta in flebile rialzo l'indice Ftse-Mib scivola al meno 0,23 per cento. Ieri l'indice ...

Borsa Tokyo in rialzo in vista Fed - vola Toshiba : La Borsa giapponese ha chiuso oggi in rialzo, mentre il mercato attende le decisioni della Federal Reserve Usa in fatto di politica monetaria attese per stasera.

Borsa svizzera scivola in negativo : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa Milano vola - chiude a +3 - 42% : ANSA, - Milano, 11 GIU - Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti. Forte recupero per i titoli bancari: le 'big' Unicredit e ...

RPT-Borsa MILANO rimbalza con boom banche - volano oltre 6% big... : Trascinata dai bancari PiazzaAffari mette a segno un vistoso rally nella prima seduta dellasettimana favorito dalle rassicuranti dichiarazioni del ministrodell'Economia del nuovo governo italiano. In un'intervista di ieri Giovanni Tria ha infatti affermatoche il nuovo governo non ha intenzione di lasciare l'eurozona,sottolineando inoltre l'impegno a tenere ...

Borsa : Milano chiude in volata - +3 - 42% - e recupera perdite di una settimana - RCO - : Piazza Affari archivia cosi' la giornata come migliore d'Europa a +3,42% - recuperando cosi' tutto il passivo accumulato settimana scorsa - galvanizzata dalle parole del ministro dell'Economia, ...

Le banche fanno volare Piazza Affari - miglior Borsa d'Europa : Oggi Milano è nettamente regina d'Europa, con gli investitori rinfrancati dall'intervista del ministro dell'economia Giovanni Tria, su euro e stabilità dei conti, al Corriere, ma anche dalle parole ...

Borsa : Piazza Affari vola con le banche e chiude +3 - 4%. Spread giù : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti. Forte recupero per i titoli bancari: le 'big' Unicredit e Intesa hanno segnato una ...

