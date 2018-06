Borsa | Triboo sbarca sul MTA

Triboo : Borsa Italiana dispone debutto su MTA il 29 giugno : Borsa Italiana ha disposto l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo sul Mercato Telematico Azionario per il giorno 29 giugno 2018 e la loro contestuale esclusione dalle ...

Triboo premiata in Borsa dopo uscita da startup Friendz : Al momento Triboo vanta nel proprio portafoglio di partecipazioni una serie di iniziative rilevanti tra le quali Ephoto, Spedire.com ed RMC sport . dopo aver chiuso il 2017 con un nuovo record per ...