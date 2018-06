Boom del mercato dello street-food : mille imprese in più in 5 anni : Continua a crescere il mercato dello street-food e fa registrare un nuovo record: mille imprese in più in 5 anni. Lo fotografa Unioncamere-InfoCamere , sulla base dei dati ufficiali del Registro delle ...

E' Boom dello Street-food : 1000 imprese in più in 5 anni : Milano, 29 giu. , askanews, Negli ultimi cinque anni, un giorno sì e un giorno no, è nata una impresa di Street-food, la ristorazione ambulante che sta conquistando sempre nuovi sostenitori. L'...