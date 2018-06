Boom del mercato dello street-food | mille imprese in più in 5 anni

E' Boom dello Street-food : 1000 imprese in più in 5 anni : Milano, 29 giu. , askanews, Negli ultimi cinque anni, un giorno sì e un giorno no, è nata una impresa di Street-food, la ristorazione ambulante che sta conquistando sempre nuovi sostenitori. L'...

Asta Bot : rendimento torna in area zero dall'1 - 23% di un mese fa. Boom della domanda : Si sgonfiano i rendimenti dei Bot a sei mesi nell'Asta odierna del Tesoro. A fronte di richieste per 12,88 miliardi, questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato Bot semestrali per 6,5 miliardi di euro , rapporto di copertura a 1,98 rispetto a 1,19 di un mese fa, . Il rendimento medio si è attestato allo 0,092%, in calo di 112 punti base ...

CoReVe : nel 2017 Boom della raccolta differenziata del vetro : Milano, 27 giu. , askanews, Il 2017 è stato caratterizzato da ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro nel nostro Paese, la raccolta ...

Economia del mare - è Boom grazie agli investimenti cinesi : L'Economia del mare nelle Marche ha un valore complessivo che supera il miliardo e mezzo di valore aggiunto. Questo significa che per assicurare la proiezione internazionale al territorio c'è gran ...

Boom di segnalazioni per consumo di droghe : aumentate del 40 per cento in 2 anni : Allarme per il consumo di droga. Crescono in modo esponenziale le persone segnalate per consumo di droghe: da 27.718 del 2015 a 38.613 del 2017, ovvero +39% in soli due anni. E in questo quadro, si ...

Sondaggio Emg - governo Lega-M5s al 58 per cento : Boom della Lega - Salvini mangia Forza Italia : Il governo giallo-verde cresce a livello esponenziale. Secondo un Sondaggio Emg di Fabrizio Masia per Agorà , su Raitre , l'esecutivo è gradito dal 58 per cento degli Italiani , più otto punti ...

CoReVe : nel 2017 Boom della raccolta differenziata del vetro - anche al Sud ottimi risultati : Il 2017 è stato caratterizzato da ottimi risultati per quanto riguarda la raccolta differenziata e il riciclo degli imballaggi in vetro. A conferma della crescente attenzione degli italiani alle tematiche ambientali e al riciclo del vetro – materiale riutilizzabile infinite volte – e dell’efficacia delle campagne di sensibilizzazione condotte negli ultimi anni, arrivano i dati ufficiali di CoReVe – Consorzio Recupero vetro, secondo i quali la ...

Turchia - Erdogan trionfa : 'Vittoria della democrazia' Boom nazionalisti in Parlamento è maggioranza assoluta : Per il nuovo esecutivo la priorità sarà l'economia dopo il crollo della lira turca che negli ultimi due mesi ha perso il 20%. Con le nuove prerogative, Erdogan ha già annunciato di voler mettere ...

Turchia - Erdogan trionfa : 'Vittoria della democrazia' Boom nazionalisti in Parlamento è maggioranza assoluta : Per il nuovo esecutivo la priorità sarà l'economia dopo il crollo della lira turca che negli ultimi due mesi ha perso il 20%. Con le nuove prerogative, Erdogan ha già annunciato di voler mettere ...

Turchia - Erdogan trionfa : «Vittoria della democrazia»? Boom nazionalisti in Parlamento è maggioranza assoluta : Recep Tayyip Erdogan: «Una vittoria della democrazia». Così il capo dello stato Recep Tayyip Erdogan ha definito il voto presidenziale e parlamentare di oggi in Turchia,...

Giochi del Mediterraneo – Boom di medaglie azzurre nel nuoto : Quadarella da sogno : Dominio Italnuoto ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: 12 medaglie per gli azzurri, Quadarella non delude L’Italnuoto fa incetta di medaglie ai Giochi del Mediterraneo. La prima giornata di gare al Campclar Aquatic Centre di Tarragona si è chiusa con un bilancio di 8 ori, 3 argenti e un bronzo per la squadra azzurra. Non ha deluso le attese Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili che hanno aperto il programma delle ...

Boom di partecipazioni per il bando 'Orizzonti solidali' della Fondazione Megamark : 25 i progetti provenienti dalla provincia di Brindisi : ... ha formato un gruppo di persone con sindrome di down, di età compresa tra i 19 e i 65 anni, alla musica tradizionale popolare salentina per poi realizzare spettacoli itineranti nelle piazze pugliesi.

Alimentazione - è Boom delle diete di coppia : pro e contro : boom delle diete in coppia: è il nuovo trend dell’estate 2018, come ricostruito dagli esperti del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia. «La nostra clinica nel 2017 ha eseguito 1.277...

Boom delle diete di coppia! Se falliscono è colpa degli uomini : parola di esperto : Alimentazione: Boom delle diete di coppia. Per gli esperti se falliscono è colpa degli uomini Boom delle diete in coppia: è il nuovo trend dell’estate 2018, come ricostruito dagli esperti del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia. «La nostra clinica nel 2017 ha eseguito 1.277 visite dietologiche, quest’anno al 1° giugno 2018 siamo già a 1.141 e siamo solamente nel primo semestre. Ciò dimostra la sempre maggior attenzione delle ...