Bonifiche nel SIN di Bussi | la Regione al Ministero | non serve la procedura di V A -V I A

abruzzo24ore.tv

: RT @dukana2: All’improvviso..alla #Regione #Basilicata spunta un aumento di stipendio per direttore #Arpab ...E PER COSA? Per non accorgers… - luisaloffredo28 : RT @dukana2: All’improvviso..alla #Regione #Basilicata spunta un aumento di stipendio per direttore #Arpab ...E PER COSA? Per non accorgers… - dony_467 : RT @dukana2: All’improvviso..alla #Regione #Basilicata spunta un aumento di stipendio per direttore #Arpab ...E PER COSA? Per non accorgers… - dukana2 : RT @dukana2: All’improvviso..alla #Regione #Basilicata spunta un aumento di stipendio per direttore #Arpab ...E PER COSA? Per non accorgers… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Pescara - La conferenza dei servizi decisoria convocata daldell'Ambiente sul progetto di bonifica per una porzione dell'area ex Montecatini di Piano d'Orta può andare avanti perché non vi è bisogno delladi V.A.-V.I.A. LaAbruzzo, servizio Rifiuti, ha risposto alla diffida pervenuta due giorni fa daldell'Ambiente che aveva dato due giorni all'ente per rispondere sulla necessità o meno della, ritenendo esclusa laper analogia con il parere del Comitato V.I.A. riguardante la discarica Tre Monti dirilasciato un mese fa. Tra l'altro quest'ultimo progetto è molto più corposo di quello previsto per Piano d'Orta, visto che qui si tratta di rimuovere 28.000 mc di rifiuti e 3.500 mc di terreni contaminati. Come organizzazioni ricordiamo che le procedure di V.A. ...