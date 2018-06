Bond | Bce valuta ' operazione anti caos' | curva rendimenti collassa

Qe - da ottobre la Bce taglierà a15 mld l'acquisto di Bond : La Banca centrale europea taglierà gli acquisti di titoli attraverso il Quantitative easing a 15 miliardi di euro al mese da ottobre a dicembre, per poi farli scendere a zero da gennaio in poi. Lo ...

"L'Italia rischia di dover lasciare l'euro". Il capo dell'Ifo Fuest chiede alla Bce di verificare "se comprare Bond italiani" : Nel contratto di governo della Lega e del Movimento 5 Stelle è contenuto un forte rischio per gli italiani: il Paese potrebbe finire in una crisi del debito senza precedenti, che alla fine renderebbe di fatto inevitabile la sua uscita dall'euro. L' alla rme arriva da Clemens Fuest , presidente dell'istituto economico Ifo di Monaco, un osservatorio da sempre severo sul Sudeuropa, ritenuto punto di riferimento nel paese di Angela Merkel. Ed ...

Bond euro aprono positivi in attesa verdetto Bce : Apertura positiva per il comparto dei governativi della zona euro, in attesa dell'esito del consiglio di politica monetaria della Banca centrale europea, da cui non sono attese novità di rilievo.