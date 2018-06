Bologna | non vuole sposarsi in Pakistan | 18enne picchiata da familiari

Non vuole sposarsi in Pakistan : famiglia picchia 18enne/ Bologna - come Farah e Sana : indagati madre e fratelli : Bologna, non vuole sposarsi in Pakistan: la famiglia picchia e vessa una 18enne per aver scoperto una relazione con un italiano. come i casi di Sana e Farah, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:26:00 GMT)

Bologna - assessore pro migranti minacciato di morte su Facebook/ Foto di proiettili - Lepore : "Non fate paura" : Bologna, assessore pro migranti minacciato di morte su Facebook: la vicenda di Matteo Lepore ha sconvolto l'opinione pubblica, Foto con proiettili sul social network(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Demi Lovato : 5 buoni motivi per non perdersi il concerto di Bologna : Il 27 giugno si avvicina <3 The post Demi Lovato: 5 buoni motivi per non perdersi il concerto di Bologna appeared first on News Mtv Italia.

Bologna - Inzaghi è pronto : 'Non vedo l'ora di incontrare Simone' : Filippo Inzaghi è pronto . La serie A mancata col Venezia la ritrova a Bologna e il nuovo tecnico rossoblù si presenta alla stampa lanciando la sfida al fratello Simone: 'Spero di giocarci contro alla ...

Calciomercato Bologna - Inzaghi : «Non vedo l'ora di sfidare Simone» : Bologna - Dopo la firma sul contratto biennale , scatta il momento della presentazione di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore del Bologna : 'Sarò contento a fine stagione se la mia società sarà ...

Basket - Daniel Hackett : “Voglio rimanere all’estero - non so se al Bamberg. Non andrò a Bologna” : Daniel Hackett si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport” in una lunga intervista, nella quale ha parlato del suo futuro. Il cestista italiano ha detto di voler restare all’estero, anche se non è certo della sua permanenza al Bamberg. Allontanate, allo stesso tempo, le voci di un suo trasferimento a Bologna. Sul suo futuro club, Hackett ha infatti dichiarato: “Uscendo in semifinale col Bamberg, la squadra non si è ...

Inzaghi saluta il Venezia : 'Non vi dimenticherò mai'. Nel futuro il Bologna : Di certo avrebbe voluto annunciarlo con la promozione in serie A in tasca e una città in festa. La sconfitta di Palermo invece ha reso ancora un po' più amaro quello che era già certo ma che nessuno a ...

6 film da non perdere al festival delle biografie di Bologna : Così è per Renzo Piano , architetto italiano tra i più celebri al mondo, autore del Centre Pompidou di Parigi, dell'Auditorium Parco della Musica a Roma e degli edifici del New York Times. A ...

Anziani maltrattati a Bologna - direttrice ammette sputo : “Non potevo dargli uno schiaffo” : Avrebbe ammesso di aver sputato a uno degli Anziani ospiti della struttura la direttrice della casa famiglia di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, che in una conversazione intercettata dai carabinieri faceva riferimento proprio a quell'episodio. Nell'interrogatorio di garanzia avrebbe detto di aver commesso quel gesto in un momento di particolare tensione.Continua a leggere

Be Here - Bologna Estate 2018 gli appuntamenti da non perdere di mercoledì 6 giugno : Infine l'offerta di mercoledì si completa con gli spettacoli itineranti in costume d'epoca ideati dall'associazione 8Cento e la visita guidata al Museo della Tappezzeria occasione per visitare il ...

Bologna - il sindaco Merola : 'Boicottate le aziende che non tutelano i rider'. Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...

Bologna - Saputo : Non siamo soddisfatti dei risultati. Inzaghi? Serve il fuoco dentro" : Conferenza stampa di fine anno per il presidente: "Per riportare il Bologna in alto servono due punti: diritti tv e restyling del Dall'Ara"

Ufficiale - Roberto Donadoni non è più l’allenatore del Bologna : Il tecnico dei rossoblu è stato sollevato dall'incarico. La conferma attraverso un comunicato Ufficiale presente sul sito della società emiliana. L'articolo Ufficiale, Roberto Donadoni non è più l’allenatore del Bologna è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna negato dalla Soprintendenza - la band : “Non vogliamo mica distruggere la piazza” : È ancora polemica per il blocco da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio in merito al concerto de Lo Stato Sociale a Bologna, nella cornice di Piazza Maggiore. A due settimane dall'evento, ancora non è chiaro se la band potrà esibirsi definitivamente o meno. Il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna è in programma il 12 giugno, ad ingresso libero e gratuito. Non è cosa insolita l'organizzazione di eventi nella ...