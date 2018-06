Bollette | dal 1° luglio rincari da +117 euro a famiglia

Bollette : dal 1 luglio aumenti per luce e gas - Codacons 'Un massacro per i consumatori' : Una brutta notizia per i consumatori italiani. Era appena arrivata la comunicazione da parte di Eni gas e luce sull'annullamento in automatico delle Bollette prescritte, ma già il sollievo degli utenti è stato sostituito da una nuova preoccupazione. Lo comunica l'Ansa in una nota ufficiale, poi ripresa da tutti i principali quotidiani. Dal 1 luglio scatteranno gli aumenti delle tariffe del gas del 8,2% e della luce del 6,5%. Aumentano la luce e ...

Dal primo luglio aumentano le Bollette : +6 - 5% per l’elettricità e +8 - 2% per il gas : Dal primo luglio aumenta luce e gas. L'Arera ha comunicato che la spesa crescerà del +6,5% per l'elettricità e del +8,2% per il gas a causa delle " tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nell’ultimo mese di maggio hanno pesantemente influenzato anche i prezzi nei mercati all’ingrosso dell’energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali sia ...

Bollette energia : dal 2019 bisogna cambiare operatore - stop al mercato tutelato : Una novita' che riguarda tutte le famiglie italiane è quella relativa alla chiusura del mercato della maggior tutela per quanto concerne le forniture di luce, gas e acqua nelle abitazioni. Per quanti sono abituati a ricevere la bolletta della luce, da parte di Enel Servizio Elettrico, dal 1° luglio 2019 tutto cambiera'. Tutti gli utenti infatti dovranno scegliere un nuovo gestore del servizio di energia elettrica e lo stesso varra' anche per le ...

Dalle maxi Bollette agli errori del Fisco : Cittadinanzattiva fa il report dei disservizi 2017 : Navigare in banda larga, viaggiare con facilità grazie a una rete di trasporti pubblici efficiente o accendere un mutuo bancario alle migliori condizioni. Per molti cittadini italiani, tutto ciò resta ...

Uscire dall’euro? Cosa succederebbe a stipendi - pensioni - mutui e Bollette : Cosa accadrebbe se l’Italia uscisse dall’euro? Quale sarebbe il contraccolpo su stipendi, risparmi, pensioni, mutui, inflazione e spesa al supermercato?...

10 spese nascoste nelle Bollette telefoniche svelate dall’Unione Nazionale Consumatori : Risparmiare qualche euro a fine mese può essere una scelta saggia, considerate le spese che già pesano sul portafoglio soprattutto all’interno delle famiglie, ed è per questo che sono tanti gli italiani che scelgono con attenzione il proprio operatore telefonico affidandosi a tariffe adatte alle proprie esigenze che consentono di risparmiare nell’arco di un intero anno. Ma in quanti possono dire di essere totalmente a conoscenza di ...