Bollette | dal 1 luglio aumenti per luce e gas | Codacons ' Un massacro per i consumatori'

: Bollette luce e gas, aumenti dal 1° luglio: elettricità 6,5%, metano +8,2% - Corriere : Bollette luce e gas, aumenti dal 1° luglio: elettricità 6,5%, metano +8,2% - MediasetTgcom24 : Bollette, rincari in vista: dal primo luglio luce +6,5%, gas +8,2% #luce - fanpage : Dal primo luglio aumentano le #bollette: +6,5% per l'elettricità e +8,2% per il gas -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Una brutta notizia per iitaliani. Era appena arrivata la comunicazione da parte di Eni gas esull'annullamento in automatico delleprescritte, ma già il sollievo degli utenti è stato sostituito da una nuova preoccupazione. Lo comunica l'Ansa in una nota ufficiale, poi ripresa da tutti i principali quotidiani. Dal 1scatteranno glidelle tariffe del gas del 8,2% e delladel 6,5%. Aumentano lae il gas, fino a 45 euro in più a famiglia Questo è quanto si apprende in merito alle utenze dell'energia che le famiglie consumano. Più 8,2% per quanto riguarda il gas e più 6,5% per quanto riguarda la. A conti fatti si tratta di un amento globale per le famiglie di circa 45 euro l'anno. Potrebbe sembrare una cifra sostenibile in effetti, ma bisogna considerare due cose. Da un lato 45 euro a famiglia in un anno corrispondono a diversi milioni ...