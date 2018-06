BofA | il biglietto verde vincerà sulla moneta unica

trend-online

: #Verdesi NOTIZIE BofA, ecco l'effetto sul dollaro della guerra commeciale Milano Finanza Il biglietto verde si appr… - MarioVerdesi : #Verdesi NOTIZIE BofA, ecco l'effetto sul dollaro della guerra commeciale Milano Finanza Il biglietto verde si appr… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) La differenza tra Usa e Ue Lo scenario base, nonostante le fondate paure di una guerra commerciale, non sembra essere quello di un pericolo imminente per l'economia Usa, soprattutto se paragonata all'...