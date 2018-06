Boeri Inps | pensioni a rischio senza gli immigrati

RIFORMA PENSIONI 2018/ Inps - Boeri : "Riduzione degli immigrati è problema serissimo" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Le parole di Matteo Salvini: smonteremo la Legge Fornero con la Quota 100. Tutti gli aggiornamenti sulla previdenza(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:38:00 GMT)

Vitalizi - Tito Boeri (Inps) : “I simboli contano tantissimo. Chi chiede sacrifici deve dare il buon esempio” : “Il ragionamento è che i simboli contano tantissimo. Chi chiede alle famiglie di fare sacrifici deve dare il buon esempio, se no non ha diritto di chiedere alcunché ai cittadini. Il principio guida deve essere ripristinare l’uniformità di trattamento delle generazioni. Non ci devono essere intenti punitivi per queste persone”. Sono state le parole del presidente dell’Inps Tito Boeri, presente al Festival del Lavoro del ...

Riforma pensioni 2018 - Quota 100/ Addio di Boeri all'Inps? Salvini studia la mossa (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie: si partirà con l'Addio di Boeri all'Inps? Salvini studia la mossa. Ma ci sono altre incognite: Quota 100, chi ci guadagna e chi ci perde(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 05:56:00 GMT)

Pensioni - la mossa di Matteo Salvini per cacciare Tito Boeri dall'Inps : quale fedelissimo vuole piazzare al suo posto : Da quando è nato il governo Lega-M5s, la poltrona del presidente dell'Inps, Tito Boeri , ha cominciato a vacillare pericolosamente. Certo il numero uno dell'istituto di previdenza non ha fatto nulla ...

Pensioni - l'allarme di Boeri (Inps) : abolire la Fornero costerà fino a 100 mld Video : Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le notizie sui principali media riguardo la prossima riforma previdenziale, che dovrebbe prevedere un importante allentamento della rigidita' di accesso alla pensione pubblica. Il provvedimento potrebbe trovare gia' spazio all'interno della prossima legge di bilancio 2019, con nuove forme di prepensionamento che vanno dall'utilizzo del sistema a quote alla proroga dell'opzione donna. Ma quanto arriverebbe ...

Pensioni - l'allarme di Boeri - Inps - : abolire la Fornero costerà fino a 100 mld : È quanto emerge dalle ultime dichiarazioni dell'economista durante il festival dell'Economia di Trento, di cui è stato nominato direttore scientifico. Una rilevazione a cui segue inevitabilmente una ...

Inps - Boeri : 'Serve salario minimo per atipici' : Per il milione di lavoratori della Gig economy, un neologismo americano che indica i cosiddetti "lavoretti" e include molti atipici compresi i riders, bisognerebbe introdurre un "salario minimo a ...

Inps - soldi a politici e sindacalisti? Erronea interpretazione dell'art. 31 La lettera al presidente Tito Boeri : Salve direttore, mi chiamo giuliana tofani rossi, sono pensionata, sono una vedova del CODIPER (Comitato per la Difesa delle Pensioni di Reversibilità). Scrivo in merito al secondo privilegio di politici e sindacalisti. Segui su affaritaliani.it

Boeri : “L’Inps sta pensando a una pensione per i rider” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri, intervenuto a Torino al Salone del libro, ha proposto di monitorare in tempo reale i pagamenti di Foodora e delle altre aziende che si avvalgono della collaborazione dei ciclo-fattorini, per dare i pensione ai rider.Continua a leggere

Pensioni - Boeri : l'Inps vuole obbligare i datori a pagare i contributi dei rider : Noi stessi vogliamo farci piattaforma', ha detto il presidente dell'Inps Tito Boeri in un incontro al Salone del Libro per presentare il Festival dell'Economia di Trento. 'Non ci sono nel mondo ...