Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : Diego Rizzi centra l’oro nel tiro di precisione della pétanque : L’Italia delle Bocce apre il proprio bottino di medaglie ai Giochi del Mediterraneo: Diego Rizzi, vincitore 5 anni fa a Mersin dell’oro nel doppio della petanque, oggi ha vinto l’oro nel tiro di precisione, specialità non presente nella passata edizione. L’azzurro ha sconfitto in finale per 39-29 il transalpino Bruno Louis Le Boursicaud. Nella stessa specialità, ha perso la finale per il bronzo Alessio Cocciolo, sconfitto ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Bocce D'ORO! Diego Rizzi in trionfo! Camboni vince nella vela! : ... venerdì 29 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti. Il programma di oggi Tutti ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi venerdì 29 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l'Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : partenza a razzo dell’Italia! Rizzi - Cocciolo - Pegoraro e Rattenni in semifinale : A Tarragona (Spagna) sono iniziate le competizioni di Bocce valide per i Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia si è subito è messa in luce. PETANQUE (tiro di precisione) – Diego Rizzi e Alessio Cocciolo si sono brillantemente qualificati alle semifinali dopo aver sconfitto il turco Arslantas (44-24) e il francese Hureau (26-25). Ora i due alfieri ...

Bocce/ Atleta saluzzese azzurro ai Giochi del Mediterraneo nel "volo" : Simone Mana di Saluzzo , Cuneo, e Serena Traversa di Borgone , Torino, sono stati convocati nella nazionale volo per partecipare ai Giochi del Mediterraneo in svolgimento a Tarragona, Spagna. Saranno ...

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. La nostra cassaforte non tradirà : L’Italia vanta una lunga e gloriosa tradizione nelle Bocce, uno sport che rappresenta un pezzo di storia del nostro Paese, uno svago per moltissimi praticanti (di tutti le età, non è uno sport solo per “vecchi”). A livello agonistico abbiamo sempre dominato in lungo e in largo, i Giochi del Mediterraneo hanno sempre rappresentato l’occasione giusta per fare balzare agli onori della cronaca questa disciplina visti i tanti ...

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia per il forziere d'oro! Gli azzurri ai raggi X - che caccia alle medaglie : CATERINA VENTURINI Semplicemente la Campionessa del Mondo 2016 e Campionessa d'Europa 2015 di volo. Alla 25enne di Udine manca il sigillo ai Giochi del Mediterraneo , foto FederBocce,

Bocce - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia per il forziere d’oro! Gli azzurri ai raggi X - che caccia alle medaglie : L’Italia sarà una delle Nazioni protagoniste nei vari tornei di Bocce ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva che si disputerà a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. Conosciamo nel dettaglio gli azzurri. ALESSIO COCCIOLO – Un’icona indiscutibile del petanque, 33enne di Bordighera con un palmares eccezionale. E soprattutto sa come si vince un oro ai Giochi del Mediterraneo visto che ci è riuscito ...