Blitz contro il rave party | guai a raffica per 40 persone

'Ndrangheta - Blitz polizia contro cosca a Crotone - 15 arresti : Le indagini hanno dimostrato come i componenti del sodalizio avessero un radicato controllo del territorio, soprattutto delle attività commerciali su cui esercitavano forti pressioni e richieste ...

Mafia - Blitz contro cosche agrigentine e palermitane : 10 arresti : Mafia, blitz contro cosche agrigentine e palermitane: 10 arresti Mafia, blitz contro cosche agrigentine e palermitane: 10 arresti Continua a leggere L'articolo Mafia, blitz contro cosche agrigentine e palermitane: 10 arresti proviene da NewsGo.

‘ndrangheta - Blitz della polizia contro cosca crotonese : ‘ndrangheta, blitz della polizia contro cosca crotonese ‘ndrangheta, blitz della polizia contro cosca crotonese Continua a leggere L'articolo ‘ndrangheta, blitz della polizia contro cosca crotonese proviene da NewsGo.

Mafia - 10 boss scarcerati a febbraio tornano in carcere/ Ultime notizie video : Blitz contro clan agrigentini : Mafia, 10 boss scarcerati a febbraio tornano in carcere. Ultime notizie, video dell'operazione Montagna 2: blitz contro clan tra Agrigento e Palermo. Decapitate le cosche siciliane. (Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Blitz a Licola Mare - controlli alla Moschea : è a rischio chiusura : Giugliano. Blitz a Licola Mare, controllata la Moschea: è a rischio chiusura. Sono state riscontrate numerose anomalie urbanistiche ed amministrative, violazioni ambientali e problemi di agibilità: si ...

Droga e usura. Blitz contro la mafia di Montespaccato - 58 arresti tra Roma - Sardegna - Molise - Piemonte e Spagna : Traffico di Droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose: è in corso una vasta operazione dei Carabinieri di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia civil spagnola, tra Roma, la Sardegna, Molise e Piemonte e Spagna per eseguire un'ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 58 persone, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Dda, ...

Roma - maxi Blitz contro la mafia di Montespaccato : Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola, tra Roma, la ...

Blitz a Roma contro la mafia di Montespaccato - 58 arresti : Decine di persone sono state arrestate dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma, dalla Polizia e della Guardia Civil spagnola tra Roma, la Sardegna, il Molise, il Piemonte e la Spagna. Sono 58 persone i destinatari delle misure cautelari emesse dal gip di Roma su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Nel mirino "un'associazione per delinquere, egemone nel quartiere capitolino di ...

Bari - mafia : Blitz contro clan Capriati - Mercante-Diomede/ Ultime notizie 104 arresti : affiliati Società e SCU : Bari, maxi blitz antimafia del Ros: 104 arrestati tra gli affiliati ai clan pugliesi Mercante-Diomede e Capriati, spunta anche un uomo antiracket. Le indagini.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 14:10:00 GMT)

Bari - maxi Blitz contro clan : 104 arresti : 7.36 maxi blitz antimafia dei Carabinieri del Ros contro la criminalità organizzata pugliese. In esecuzione a Bari e in altre località italiane, un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 affiliati ai clan "Mercante-Diomede" e "Capriati". Il provvedimento scaturisce da una complessa indagine, coordinata dalla Dda di Bari, che ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attività criminali e la capacità di infiltrazione dei ...

Blitz contro il falso bio : sequestrate 15 tonnellate di alimenti in tutta Italia : I carabinieri per la tutela agroalimentare hanno eseguito verifiche in 45 aziende per arginare il fenomeno del falso bio. Nelle province di Ravenna e Reggio Emilia, sotto sequestro 63 confezioni di frutta secca ed erbe aromatiche dichiarate bio e 22 fra baccalà, sardine e alici biologiche, riportanti indicazioni difformi alle norme di specie. All’Aquila i militari del reparto speciale hanno sequestrato 381 uova biologiche per le quali non ...

Latina - Blitz contro clan rom e arresti : 8.35 Operazione di Polizia, a Latina, contro un'organizzazione criminale senza legami con Cosa nostra, 'Ndragheta e Camorra, ma capace di imporsi con le pratiche tipiche delle mafie. In esecuzione di circa 20 ordinanze di custodia cautelare, ordinate dalla Dda di Roma, nei confronti di un clan rom attivo nel quartiere Campo Boario. Gli indagati, tra cui 7 donne,sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, ...

Morto Duccio Dini - ucciso in scooter per caso al semaforo a Firenze - Chi era - Il Blitz contro il campo rom : L’hanno vegliato un giorno e una notte. Hanno sperato e pregato. E poi, quando alle 19 di ieri i medici hanno annunciato la morte di Duccio, si sono messi a piangere come bambini. Proprio loro, gli amici più cari, che con quel ragazzo avevano giocato a calcio, corso dietro alle ragazze, tifato in Curva Fiesole la Fiorentina, riso a crepapelle, sfidato il mondo. Duccio Dini, 29 anni, è Morto mentre con il suo scooter era fermo a un semaforo ...

Blitz all’alba contro i Messina Denaro : 17 indagati tra chi protegge la latitanza | : Dall’alba sono in corso una serie di perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo in diversi Comuni della provincia di Trapani